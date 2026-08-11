El crecimiento de Matías Grande como uno de los mejores arqueros en el mundo no sólo se explica por su talento y disciplina. En el recorrido, también han sido fundamentales los consejos de atletas que ya vivieron los desafíos que hoy enfrenta.

Entre todas esas voces, destaca la de Aída Román. La medallista olímpica compartió con Grande una reflexión durante París 2024, que —con el paso del tiempo— se convirtió en una de las enseñanzas más valiosas. Un mensaje sencillo, pero poderoso: Disfrutar el proceso, mantener la paciencia y entender que los grandes resultados terminan llegando para quienes trabajan con constancia.

Lee también Matías Grande revela cómo enfrenta la presión: “Me gusta porque sé que puedo lograrlo”

“El mejor consejo me lo dio Aída Román. Ella estaba en París 2024 trabajando para la televisión y yo tenía la mente puesta en ganar una medalla. Un día me la encontré y me dijo que debía ser fiel al proceso. En ese momento, no lo entendí por completo, pero cuando terminaron los Juegos Olímpicos comprendí a qué se refería. Se trata de no dejarse llevar únicamente por las medallas, porque cuando te obsesionas con el resultado, el camino se vuelve borroso”, recordó el guanajuatense.

Grande agregó que, cada vez que atraviesa un momento complicado en su carrera, recuerda aquellas palabras. De hecho, reconoce que suele compartirlas con los integrantes más jóvenes de la Selección, quienes llegan con la ilusión de conquistar el mundo.

Lee también "Es como nuestra mamá", Matías Grande se rinde ante Alejandra Valencia