Afición de Leones de Yucatán invierte más de 20 horas de camino para apoyar a su equipo en CDMX; La Porra Melenuda se hizo presente en el Harp Helú

Una vez que los Leones de Yucatán aseguraron su pase a la Postemporada en la campaña 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) un grupo leal de aficionados yucatecos armó maletas y se dispusieron a viajar a la capital del país, siguiendo al equipo de sus amores.

La Porra Melenuda, fundada por Javier Samos hace 26 años, empacó maletas y emprendió un largo camino en carretera de más de 20 horas para acompañar a su equipo en el primer playoff de la Zona Sur en donde enfrentan a los campeones defensores, los Diablos Rojos del México.

“Nos vemos por carretera y nos salió más económico. Entre hospedaje, alimentos y todo nos gastamos cerca de cinco mil pesos por persona”, mencionó Samos en entrevista con EL UNIVERSAL Deporte. El líder de La Porra Melenuda contó también que reciben apoyo de la organización de Leones para acudir a los viajes fuera de Mérida, aunque no detalló un porcentaje exacto del apoyo.

Al ritmo de los tambores y ondeando en lo más alto la bandera del estado de Yucatán, la agrupación se mantiene los nueve innings apoyando de forma incondicional a sus amados Leones de Yucatán. Ubicados en lo más alto de las butacas del jardín izquierdo en el estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México, los poco más de 10 aficionados lograron hacerse sentir con su buen ánimo y entusiasmo por los felinos.

“Para mí, los Leones son mi vida. Son mi segunda familia, por eso les he dedicado más de la mitad de mi vida. Hemos sufrido, hemos gozado, pero siempre disfrutando del beisbol”, concluyó Samos.

