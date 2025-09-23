Afición de Chivas se burla de Fernando Gago con LOS MEJORES MEMES tras vencer al Necaxa

El regreso de Fernando Gago al estadio Akron se vivió como una auténtica pesadilla para el entrenador argentino, que abandonó a las Chivas entre declaraciones polémicas y supuestas mentiras al plantel, para poder cumplir su sueño de dirigir al Boca Juniors de Argentina.

Con goles de Armando González, Santiago Sandoval y el debutante Samir Inda, el Rebaño consiguió tres puntos vitales en su lucha por meterse a la zona de clasificación vía Play-In, y no había mejor forma de ganar que en un partido con sabor a venganza.

Para Gabriel Milito, este partido era la primera de ocho finales que tendrá el Guadalajara de cara al final de la temporada regular, y la logró ganar contra un enemigo declarado de la afición rojiblanca, que se encargó de expresarle su enojo a Gago durante toda la noche.

En el estadio Akron a Gago lo recibieron gritos, insultos y abucheos. En redes sociales, se burlaron de él con LOS MEJORES MEMES, donde recordaron su paso por el Guadalajara y utilizaron el rumor de que se robó un aire acondicionado para dedicarle con sarcasmo la victoria.

Estas son las mejores imágenes creadas por la afición de Chivas.

