Aaron Ramsey sobre su debut con los Pumas; “No me gustaría poner una fecha, pero espero que sea pronto”

Aaron Ramsey llega a los Pumas como un auténtico refuerzo bomba para el Apertura 2025 de la Liga MX.

En su presentación oficial, el mediocampista galés reconoció sentirse “realmente emocionado” por el reto de representar a uno de los “clubes históricos” del futbol mexicano y de aportar su experiencia para conseguir los objetivos en conjunto, sobre todo el de conquistar títulos,

Sin embargo, el flamante fichaje auriazul todavía desconoce cuándo podrá estar listo para debutar bajo las órdenes de Efraín Juárez.

El último año ha sufrido con el tema de las lesiones y se ha perdido casi 230 días sin poder jugar, pero está seguro de que pronto podrá retomar el ritmo físico y competitivo para poder “ser parte de la historia” de los Pumas.

“Espero estar en el campo pronto y ayudar a mis compañeros. No pongo fecha, pero espero estar [al 100%] lo más pronto posible. Me siento bien, estoy cerca de donde quiero; vamos paso a paso”, declaró en conferencia de prensa.

De igual forma, Aaron Ramsey es consciente de que tiene que pasar su etapa de adaptación en México, aunque acepta que los pocos días que lleva aquí se ha sentido bien.

“La altitud es algo a lo que te tienes que acostumbrar, pero la estoy llevando bien hasta el momento. Tengo que seguir progresando, voy a hacer mi trabajo”, añadió.

Sobre el rol que podría desempeñar en el sistema de juego de Efraín Juárez, el mundialista con la Selección de Gales en Qatar 2022 reveló que ya ha platicado con el propio director técnico mexicano para determinarlo.

“Hemos tenido conversaciones, para ver eso. He jugado en muchas posiciones, pero me siento [más] cómodo en el mediocampo, donde me ponga. Tengo mucha experiencia y estoy aquí para aportarla, donde sea”, finalizó Aaron Ramsey.