A Pumas le falta un Micky Huidobro, afirma el músico de Molotov, aunque confía en Efraín Juárez

Micky Huidobro, bajista y vocalista de Molotov, no oculta su pasión por los Pumas. El músico habló sobre su amor por el equipo universitario, la mentalidad de Efraín Juárez, y hasta recordó viejos dardos musicales a Chivas.

“No, no, no, no hay dolor”, respondió al ser cuestionado sobre los momentos difíciles del club. “¿Cómo me va a doler si es el equipo de la UNAM? Creo que me gusta Pumas no nada más por ser el equipo de futbol, me gusta todo lo que representa la UNAM, todo lo que viene por ahí”, señaló a EL UNIVERSAL Deportes.

Huidobro no descarta que los Pumas den la campana y logren pasar del play-in, ya que en otras ocasiones, así han salido campeones, aunque reconoce que FC Juárez, no será un rival nada fácil: “Ahorita pasaron al play-in, pero hay veces que de chiripa han ganado, o sea, llegan hasta la final y la ganan”, dejando ver que, pese a las irregularidades, sigue firme con los colores azul y oro.

Sobre el actual cuerpo técnico y la figura de Efraín Juárez, quien tomó un rol protagónico en el equipo, Micky compartió un recuerdo personal que marcó su percepción del exjugador: “Ya me tocó en su debut verlo en CU, este, contra Monterrey, meter un gol de palomita desde casi afuerita del área grande”. Asegura que la trayectoria internacional de Juárez es un plus: “Es aguerrido, tiene experiencia fuera de México y eso es muy importante para foguearse. Es un buen reto para él, también para la afición.…No fue el ídolo, pero fue un gran jugador y creo que también le sumó muchas cosas a Pumas. Es buen momento de regresarle algo al equipo y que el equipo le regrese algo a Efraín”.

El integrante de Molotov, entre broma, aseguró que a Pumas le hace falta un personaje como él: “¿Le hace falta un Micky Huidobro? No. Yo creo que tuvieron esta mala suerte de que vendieron a un chino, ¿no? Un Chino Moreno. Me confundí con música”, expresó entre risas refiriéndose a César Huerta. Pero luego fue más serio en su análisis. “O sea, la venta prematura de algunos jugadores a veces le afecta a Pumas”.

¿Piensa crearle otra canción a la familia Vergara o algún otro equipo?

Uno de los momentos más cómicos de Molotov y su inclusión en el futbol, fue cuando crearon la canción dedica a Jorge Vergara, una época de gran rivalidad entre ambas instituciones. Sin embargo, parece que el capítulo musical en contra del Rebaño ya está cerrado: “No, yo creo que esa historia ya es parte del pasado. Trae buenos recuerdos, yo creo que tanto a la familia Vergara, bueno yo creo, como a nuestros Pumas, como a Elías Ayub o como a todo el consejo... y pues feliz de seguir siendo de Pumas. No he podido ir al estadio, eso sí, esta cabrón por toda la agenda que traigo, pero sí los veo”.

Con una carrera musical llena de irreverencia, Micky mantiene intacta su fidelidad universitaria. Aunque no siempre esté en la tribuna, su voz sigue acompañando a los Pumas.