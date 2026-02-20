21K Tarahumara – The Home Depot: Corriendo por la educación y la esperanza

El 21K Tarahumara – The Home Depot se ha consolidado como una de las carreras más emblemáticas de México, no solo por el reto físico que representa, sino también por la causa que impulsa.

En su edición 2026, miles de corredores se reunirán en el Parque Fundidora de Monterrey para recorrer una ruta que combina exigencia, cultura y solidaridad, con el objetivo de apoyar a las comunidades rarámuri de la Sierra Tarahumara.

Más allá del esfuerzo deportivo, cada kilómetro recorrido se convierte en oportunidades educativas y proyectos sociales que benefician a niñas, niños y jóvenes tarahumaras.

La carrera, organizada en colaboración con la Fundación Tarahumara José A. Llaguno, busca fortalecer la educación en una región donde el acceso a recursos es limitado, transformando la pasión por correr en un puente de impacto social.

21K Tarahumara – The Home Depot

"Es una de las ediciones más esperadas, la más grande que hemos tenido. Son más de 4,500 inscritos en los 21 kilómetros. Hemos beneficiado a más de 30 rarámuris en todos estos años. Lo más importante es que no solo es una experiencia, es algo que ayuda y trasciende. La carrera impulsa la educación, el liderazgo y promueve la cultura. Todo esto refuerza el compromiso de Home Depot", mencionó en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes Víctor Girón, Gerente de Relaciones Públicas de The Home Depot.

El evento ofrece distintas modalidades, desde los 21 kilómetros hasta distancias más accesibles como el 5K, lo que permite la participación de corredores de todos los niveles. Con más de 7,000 inscritos en ediciones anteriores, la expectativa para este año es superar récords de asistencia y reafirmar el compromiso de la comunidad deportiva con una causa que trasciende la competencia.

El 21K Tarahumara – The Home Depot no solo es una prueba de resistencia, sino también un espacio de encuentro entre deporte, cultura y responsabilidad social. Cada participante, al cruzar la meta, se convierte en parte de un movimiento que busca transformar vidas en la Sierra Tarahumara, demostrando que correr puede ser mucho más que un acto individual: puede ser un gesto colectivo de esperanza y apoyo.

"Hemos tenido una gran respuesta. Vamos a beneficiar a más de 800 estudiantes de secundaria en la Sierra Tarahumara. Gracias a Home Depot, muchos estudiantes han logrado obtener becas y con ello acceder a oportunidades para alcanzar sus sueños. La comunidad está contenta por contar con el respaldo de una empresa tan fuerte", recalcó Monserrat Vega, Coordinadora de Relaciones Públicas en Fundación Tarahumara.

La cita será este 22 de febrero, una fecha muy especial en la que, después del recorrido en ambas distancias, los participantes regresarán a casa con la satisfacción de haber superado una prueba y, más importante aún, de haber apoyado a una comunidad con tanta historia.

"Tenemos una fiesta cultural que nos permite celebrar la diversidad. Vendrán muchas ediciones más para ayudar a niñas y niños. Las medallas serán un objeto irrepetible: están hechas a mano con figuras emblemáticas, un pedazo de la sierra que los corredores podrán llevarse a casa", finalizó Víctor Girón.