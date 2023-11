La conductora Yanet García, quien reside en Nueva York, está pasando una temporada en México porque está filmando una película de Carlos Santos (Señora influencer). Hoy, 14 de noviembre, la “ex chica del clima” está de cumpleaños, pero las celebraciones comenzaron antes, en un restaurante de la Ciudad de México, rodeada de amigos, quienes le manifestaron sus mejores deseos a través de redes sociales.

Para la cena de celebración, García eligió un outfit ideal para la temporada otoño-invierno, en tonos neutros que hacen que las combinaciones sean muy fáciles de hacer. El minivestido de punto que protagoniza su look parece ser muy cómodo, además de tener el toque de sensualidad que la artista siempre da a su estilo.

La health coach solo necesitó unas botas altas para elevar su vestido estilo suéter, un calzado que está en tendencia y que se llevará aún más cuando llegue el invierno. El modelo que ella usa es uno de los mejores para lucir prendas cortas como vestidos, shorts y faldas, por su cobertura y por estilizar las piernas.

Yanet García tiene el outfit que querrás recrear en invierno

En la temporada otoño-invierno las piezas más abrigadoras ocupan el lugar principal de nuestros clósets. Las prendas de punto se encuentran en el top de los favoritos: suéteres, vestidos, gorros y bufandas. Este año, las faldas, los vestidos y el total look (conjuntos de faldas o pantalones con su top) se llevarán mucho, a la par de las prendas clásicas como el cárdigan.

Las amantes de las piezas cortas no se verán limitadas por el frío del invierno, porque pueden hacer una combinación con un minivestido de punto —o maxi suéter que se pueda llevar como vestido— y unas botas por encima de las rodillas (over the knee), como lo hizo Yanet García para comenzar a celebrar un año más de vida.

La conductora lució un minivestido de punto de manga larga y silueta holgada, con rayas horizontales gruesas en los colores gris y negro. Llevó esta prenda con unas botas XL negras y con ellas elevó la prenda de estilo cozy. Sus botas tienen una textura suave, que podría ser ante o gamuza.

Para su beauty look apostó por una imagen natural, con su cabellera larga peinada de lado con ondas en las puntas. Sus ojos destacaron con una paleta en tonos tierra y brillos dorados, además de llevar sus cejas bien definidas y unas pestañas con volumen. Los labios lucieron muy naturales, con un poco de gloss.

Con este outfit para una ocasión especial, Yanet García muestra cómo un par de piezas pueden hacer un look de 10 esta temporada.

