Poco a poco empiezan a sentirse las bajas temperaturas, así que es momento de sacar la ropa de otoño-invierno que tienes en el clóset y de armar tu lista de compras de la temporada. Dado que el clima de nuestro país es muy cambiante, hay que contar con opciones que ofrezcan distintos niveles de protección, además de apostar por el estilo de capa sobre capa para sobrevivir a lo largo del día.

Una capa o sudadera con capucha resulta perfecta para las tardes frías, mientras que un abrigo o puffer jacket salvan a cualquiera cuando el termómetro desciende más de la cuenta. Para ir al trabajo por las mañanas, no olvides proteger las vías respiratorias con una bufanda o manta. Las propuestas de prendas para abrigarte que aquí te presentamos demuestran que el frío no está peleado con el estilo.

Foto: Zara

A todo volumen con las chamarras acolchadas

Las chamarras acolchadas son una pieza imprescindible en el otoño-invierno, ya que además de abrigadoras, resultan muy prácticas. Acompañadas de unos leggings o pantalones de mezclilla, se consigue un look relajado para salir a dar un paseo durante el fin de semana o para hacer actividades por la tarde.

Hace varias temporadas, esta prenda abandonó el terreno de lo meramente casual para empezar a formar parte de looks formales. Hermès, por ejemplo, la combina con conjuntos de blusa de cuello alto y falda lápiz de jacquard en color marrón, así como de botas altas de gamuza. Sin duda, un atuendo adecuado para llevar al trabajo.

Las influencers de moda sustituyen el abrigo por una puffer jacket para darle un giro vanguardista a sus trajes sastre de pantalón, mientras que otras la mezclan con faldas midi y botas de estilo militar. La firma italiana Moncler le imprime audacia a esta pieza a través de colores como rosa pastel o azul eléctrico, detalles como fajillas o estampados florales.

Foto: Zara

El de mil batallas: el abrigo

No hay prenda más versátil durante la época de frío que un abrigo. Además de ser "calientito", se adapta de manera perfecta a cualquier look: a un vestido negro, un traje sastre, una falda larga, unos jeans y hasta unos joggers. Si tienes en tu guardarropa un modelo clásico (negro o gris, y de corte regular), entonces debes buscar una pieza fuera de lo común.

La textura de peluche se presenta como una de las favoritas de esta temporada. Marcas de bajo costo como H&M y Mango cuentan con diversas opciones en color negro, beige o camel, confeccionadas con materiales cálidos y muy suaves al tacto. Este tipo de abrigo puede acompañarse de un vestido tejido entubado o unos jeans y camiseta blanca.

Dolce&Gabbana, Stella McCartney, entre otras marcas, invitan a mostrar un lado salvaje mediante abrigos en animal print, ya sea de corte regular, cruzado, con cinturón o de estilo trench. Para contrarrestar la nostalgia que acompaña a la estación, los creadores proponen inyectarle color a esta pieza, como verde bandera, amarillo canario, baby blue o fucsia.

Foto: Mango

Leer también: Cómo lavar el brasier para que no se deforme

Triunfa lo casual con la sudadera

El estilo urbano llegó para quedarse, o al menos así lo demuestran las colecciones de Gucci, Balenciaga y Saint Laurent, que hacen de la sudadera con capucha (también conocida como hoodie) una prenda esencial de todo armario. Con jeans, pantalones formales o faldas plisadas, aporta un toque sport de manera armónica.

La versión más sofisticada de esta pieza se presenta de la mano de Miu Miu, que la combina con cárdigans de cashmere, mallones de lana, bolsas de piel y tacones con punta abierta. También la incluye debajo de abrigos cortos para maximizar el calor en los días más fríos. En tono claro u oscuro, el gris se presenta como el color favorito de esta marca.

Courrèges apuesta por el look de capa sobre capa y mezcla las hoodies con chamarras de piel negra, pantalones de corte skinny y botines. Si al idear tu look planeas estarla quitando y poniendo a lo largo del día, prefiere mejor una con cierre al frente para no batallar. Elige un modelo en color sólido y neutro para aumentar las posibilidades de combinarla.

A capa y espada

Además de servir como una pieza de moda, las capas ayudan a combatir las inclemencias del frío, ya que por lo general están confeccionadas con materiales cálidos y gruesos. Esta prenda se caracteriza por ser larga y suelta, así como por estar abierta al frente (a diferencia de los ponchos, los cuales son cerrados). Algunos diseños suelen tener cierres, capuchas o mangas integradas para proteger todavía más.

Burberry cuenta con coloridas opciones hechas en lana y con su icónico patrón a cuadros, mientras que Moschino presenta elegantes diseños de cuello alto y con doble botonadura al frente, que pueden mezclarse con pantalones formales acampanados y botines de piel negros, o vestidos midi con zapatillas.

Zara ofrece modelos asimétricos de punto delgado y colores claros, perfectos para combinarse con jeans deslavados y botines. Esta temporada, predominan las piezas clásicas en colores neutros (negro, azul marino y beige), así como aquellas con el nombre de la marca o monograma impreso, tal como se ven en Max Mara y Louis Vuitton, respectivamente.

Foto: Burberry

La clásica bufanda

Las clásicas bufandas tejidas por la abuelita no tienen cabida en el look durante esta temporada. Los diseños en tendencia apuestan por figuras llamativas, combinaciones audaces de colores y largos que sobrepasan las medidas regulares. Tanto Marni como Paul Smith se inclinan por gráficos en contraste de negro y blanco, ya sean cuadros, rayas, lunares o flores.

Para darle un giro arriesgado al atuendo, Louis Vuitton y Michael Kors proponen bufandas muy largas, casi al nivel del piso. Ambas firmas siguen la línea de lo tradicional mediante piezas confeccionadas con cashmere o punto grueso; en colores neutros como beige o negro; o con detalles sobrios como flecos.

Saint Laurent y Gabriela Hearst recurren a las mantas para dar batalla al frío de la época, así como para elevar la elegancia de vestidos y trajes sastre. La casa francesa trae de vuelta el clásico patrón de tartán, mientras que la diseñadora uruguaya crea interesantes juegos de colores en modelos a rayas. Ojo, la forma de utilizarlas ayuda a imprimir un toque personal.

Foto: Marni

Leer también: El espectacular vestido lencero de Danna Paola

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters