El complemento que no puede faltar en nuestros looks diarios son las uñas. Elegir el diseño que usaremos mes con mes es muy complicado, ya que amplia gama de colores, estilos y tendencias hace que la decisión sea difícil de tomar.

Seleccionar nuestra manicura no tiene por qué ser un dolor de cabeza. La recomendación es apostar por estilos que no te habías animado a lucir y así explorar ideas que no tenías en el radar.

Hay un diseño en particular que poco a poco se apodera de las fashionistas, ya que se puede llevar a juego con el "maquillaje no maquillaje", el cual se caracteriza por un aspecto natural y pulido.

Si quieres saber de qué se trata, en De Última te contamos todo sobre las soap nails o uñas jabón y cómo conseguirlas.

Leer también Por qué no debes aplicar tinte negro en las canas

Uñas. Foto: Unsplash

¿Cuáles son las uñas jabón?

Menos es más y esta tendencia de uñas lo demuestra. Es probable que te preguntes el motivo de su nombre e incluso puedes pensar que están hechas de jabón, pero no es así.

Las "soap nails" se distinguen por un efecto sutil en tonos traslúcidos y con toque minimalista, el cual las hace semejantes a las burbujas de jabón. Dicho estilo hará que tus manos luzcan sofisticadas, resplandecientes y limpias.

¿Cómo hacer las uñas de jabón?

Uñas de jabón transparentes

Si pensabas que tu esmalte transparente únicamente servía para dar brillo, lamentamos decirte que estás equivocada. Puedes lograr las uñas de jabón en sencillos pasos desde tu casa.

Para recrear las uñas jabón, aplica una capa de esmalte transparente para dar un aspecto brillante y versátil a tu manicura, la cual podrás combinar con absolutamente todo lo que te pongas.

Uñas jabón. Foto: Instagram @lucyb._beauty

Uñas de jabón en rosa translúcido

Te tenemos otra idea para llevar la tendencia del momento. Se trata de un clásico rosa translúcido o peach fuzz (color del año) que dará un aspecto romántico y femenino a tus manos, mientras proyectas calidez, amor y amabilidad.

Uñas de jabón con pedrería

Si te gusta la manicura con un toque glamuroso, añade pequeñas cuentas y piedras en tonos plata, dorado o iridiscente. Este realza las uñas para toda ocasión.

Deja volar tu imaginación y lúcelas con la base de color que más te guste, pero recuerda que debe ser en tonos claros para que no pierda el toque de burbuja.

Uñas jabón. Foto: Instagram @lucyb._beauty

Uñas de jabón con brillo

Las uñas jabón no sólo están a la moda con texturas lisas, sino que también puedes integrar brillos o destellos que te resultarán un atino para vestir elegante.

Te sugerimos elegir un esmalte con pocos brillos para no saturar el diseño, ya que las uñas jabón no deben ir tan cargadas.

Uñas jabón. Foto: Instagram @cristina.re_nails

Atrévete a llevar esta tendencia en tus uñas y a robar las miradas con un toque sutil en tus looks, te aseguramos que se convertirán en tus favoritas de la temporada.





Leer también Cuáles son los mejores días de febrero 2024 para cortarse el cabello

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters