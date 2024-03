¿Acabas de teñir tu cabello para darte un cambio de look y piensas salir de vacaciones a la playa? No te preocupes, mantener el color de tu melena vibrante no es una tarea difícil. Aquí en De Última, te dejamos algunos consejos para que mantengas tus mechas hermosas y saludables.

Cuídate del sol

Se recomienda que mientras estés de vacaciones utilices un sombrero o un pañuelo para proteger tu cuero cabelludo. También puedes usar protector solar para el cabello. Una exposición excesiva a los rayos UV puede hacer que tus mechas se decoloren o se tornen opacas.

Agita bien el protector solar justo antes de aplicarlo sobre tu pelo. Se puede usar sobre el cabello húmedo o seco las veces que haga falta. Se recomienda usar cada dos horas o tres horas, como ocurre con el protector solar en el rostro.

Según Elle, algunos extractos de aceites naturales como el romero, hidratan y suavizan tu melena y, además, evitan la oxidación del color, lo que te permitirá conservar el brillo de tus mechas. Puedes encontrar varias marcas de este tipo de protectores tanto en Walmart como en Amazon.

Enjuaga tu cabello

Es muy importante que laves tu cabellera después de nadar en el mar o en la piscina. En cuanto puedas, enjuaga bien tu cabello con agua dulce. "Al salir del agua salada evita a toda costa cepillar tu pelo, ya que es cuando más frágil se encuentra", explican los expertos de Garnier.

Hidrata tu melena

Al igual que tu piel, el sol y el agua salada pueden dejar tu cabello reseco. Para mantenerlo hidratado, utiliza un shampoo y acondicionador humectantes diseñados específicamente para cabello seco. Un error común es esperar a que terminen las vacaciones en la playa para reparar los daños sufridos, pero puedes empezar a cuidar tu cabellera desde antes. Así tu cabello llegará protegido y con más fortaleza.

Aplica mascarillas

Una o dos veces por semana aplica una mascarilla regeneradora. Esto es ideal para revitalizar tu cabello si pasaste algunos días en el sol y el agua salada, ya que le devolverá su brillo y suavidad al cabello.

Evita los tratamientos agresivos

No te hagas tratamientos agresivos en el cabello justo antes de irte de vacaciones. Los alisados tienden a debilitar y sensibilizar el cabello. Por lo que es mejor esperar hasta después de tu viaje a la playa.

Deja que se seque de forma natural

Procura que tu cabello se seque de manera natural y evita el uso de la secadora tanto como puedas, ya que el calor podría dañar tu melena.

