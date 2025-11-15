Este otoño, la moda se instaló oficialmente en las universidades mexicanas con SHEIN Campus Tour 2025, una iniciativa que busca impulsar la creatividad y la autenticidad de estudiantes de cualquier carrera.

En esta segunda edición, presentaron una competencia de styling abierta, creada para demostrar que el estilo no es cuestión de profesión, sino de mirada, sensibilidad y actitud.

El desfile celebró la originalidad, la actitud y el talento. Foto: Cortesía

Style Up x SHEIN: cuando el campus se convierte en pasarela

El corazón del proyecto fue Style Up x SHEIN, un reto donde alumnos de UVM Coyoacán y UNITEC Atizapán desarrollaron dos looks completos combinando piezas de diversas tiendas dentro de la plataforma de SHEIN, como Dazy, Motf, SHEIN Mod, Aknotik y Sumwon.

Las propuestas se publicaron en una 'landing page' especial donde la comunidad universitaria —y votantes digitales— eligieron a sus favoritos.

Seis estudiantes por universidad pasaron a la gran final: una pasarela donde cada look cobró vida en modelos reales. Había desde capas bien construidas hasta mezclas inesperadas de texturas, los finalistas demostraron que el styling puede ser tanto técnico como artístico.

Una pasarela donde la creatividad y styling universitario tomaron el spotlight. Foto: Cortesía

Leer también: Bratz x Mean Girls llega a México en preventa exclusiva

La gran final: talento que se sube a la pasarela

En la pasarela final, celebrada a finales de octubre, los looks fueron evaluados por un jurado con verdadera credibilidad en el mundo fashion: Gerard Angulo (Editor en jefe de Marie Claire), Danny Alfaro (Creadora de contenido), Dany Reyes (Stylist con más de 10 años de experiencia) y Sofía Flores (Fashion stylist editorial y de celebridades).

El nivel fue tan alto como variado: desde siluetas minimalistas, hasta propuestas con guiños Y2K, accesorios inesperados y juegos cromáticos que reflejaron personalidad. En cada look se veía intención, ojo clínico y narrativa visual.

Los ganadores fueron:

1° lugar: Carlos Daniel Canales – UVM

2° lugar: María Fernanda Gutiérrez – UVM

3° lugar: Lucía Enciso – UNITEC

Lucía, Carlos Daniel y María Fernanda fueron reconocidos como los tres ganadores. Foto: Cortesía

Además del reconocimiento, recibieron apoyo económico y exposición en medios aliados, dándole a su talento una plataforma real.

SHEIN demuestra que el estilo puede ser una herramienta de identidad, comunidad e innovación, y que los nuevos talentos no están esperando su oportunidad… la están creando.

Leer también: Karol G deslumbra en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters