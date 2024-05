Los comentarios sobre el creativo vestuario de la Met Gala 2024 no se detienen. Además, los diseños que lucieron las celebridades que asistieron a la fiesta posterior siguen causando furor en redes sociales. Ejemplo de esto es el vestido de Shakira.

La cantante colombiana publicó en Instagram (donde reúne 90,8 millones de seguidores) imágenes donde presume el vestido que llevó en el after party de uno de los eventos de la industria de la moda más esperados cada año.

Después de deslumbrar con un elegante vestido rojo, de la firma Carolina Herrera, en su primera Met Gala, dejó a todos boquiabiertos con su atrevida elección para disfrutar la celebración que siguió. Su fashion stylist para ambos eventos fue Nicolas Bru.

Shakira luce la versión más sexy del estilo coquette

El estilo coquette, que tiene a los moños como principal característica, no sólo inundó tiendas, redes sociales y el street style desde el año pasado. En las colecciones de marcas de lujo de 2024 siguieron incluyendo prendas con un acento de esta estética.

La cantante Shakira lució un vestido blanco adornado con moños, de la colección pre-fall 2024 de David Koma. Además, estos elementos de estilo romántico se sitúan en partes estratégicas del diseño para acentuar su sensualidad: debajo del busto y al inicio de las aberturas de las piernas.

Foto: Instagram @shakira (Nicolas Gerardin)

El vestido es tan delicado como sexy. Creado en una hermosa textura satinada, cuenta con aberturas en las piernas que son reveladoras y aportan movimiento. En la parte del abdomen destacan detalles cut outs, pero cubiertos con una tela de mesh; con su forma triangular, crean una ilusión óptica que estiliza la silueta.

Shakira lleva este vestido con botas negras over the knee, con tacón grueso, de Giuseppe Zanotti. Al cubrir las rodillas, logran suavizar la audacia de las aberturas pronunciadas del vestido. Complementó su look con un collar de oro blanco y diamantes “So Move” de la joyería Messika.

Al igual que en la Met Gala, dejó su cabello XL suelto y peinado con ondas. Para la ocasión, llevó un maquillaje luminoso y refrescante, en tonos rosa, y destacó su mirada con pestañas con volumen.

Foto: Instagram @shakira (Nicolas Gerardin)

La colección pre-fall de David Koma

La firma londinense fundada por el diseñador David Koma se inspiró en el estilo y la opulencia del grupo de amigas de la alta sociedad del periodista y escritor Truman Capote, a quien él llegó a apodar cariñosamente como “Los Cisnes”, por su elegancia, inteligencia y glamour y, que, posteriormente, se enemistaron con él, porque Capote reveló algunas de sus confidencias en un relato.

“Ricas, inteligentes y hermosas, Los Cisnes dominaron la sociedad de élite y las listas de los mejor vestidos de la época (entre años 60 y 70)”, explican en la web de David Koma.

“La paleta de colores abarca desde el blanco puro y el rosa polvo etéreo hasta el rojo vibrante y espectacular, el gris sombrío y el negro azabache intenso. Lo femenino tradicional se simboliza mediante el uso de románticos moños cristalizados o de raso con cintas en cascada”, describen sobre uno de los detalles protagonistas de la colección y que vimos en el vestido de Shakira.

Foto: Especial

Los moños seguirán en tendencia este año. Se pueden lucir en atuendos de estilo clásico y romántico, haciendo un guiño a la estética que ahora llamamos coquette, en sus versiones más delicadas: con blancos, rosas (y otros tonos pastel) y beiges, o en atuendos más “dark”, donde el color negro es protagonista.

