Si estás cansada de tu look y buscas algo nuevo, fresco y muy juvenil, pero que también le queda bien a personas maduras porque ayuda a rejuvenecer, tu opción es la nueva tendencia del rubio fresa y no hay mejor momento que el otoño para hacer el cambio de look.

Esta nueva tendencia en coloración para el cabello es perfecta para todo tipo de personas que quieren cambiar su look a un rubio, pero que no sea el clásico balayage o las mechas, sino algo más innovador, por ello te diremos de qué va el rubio fresa y algunas ideas para que puedas ir al salón.

Foto: Instagram @herahairbeauty

Rubio fresa o strawberry blonde

Esta nueva tendencia ha empezado a tener más impacto gracias al cambio de estación, ya que su subtono queda perfecto junto a los tonos otoñales, al igual que al cambio de clima, pues por la falta de sol nuestra piel empieza a perder el color dorado que nos regala el sol, por eso hay que aprovechar estos tintes.

El rubio fresa o strawberry blonde es para las amantes de los rubios claros, así que debes ir preparada al salón si quieres este cambio de look, debido a que necesitarás una decoloración profunda para llegar a un rubio muy claro, para después agregar un poco de tinte en tonos cobrizos, así llegando a un tono más rosado, según el resultado que deseado.

Un total strawberry blonde

La primera imagen que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en este look es la idea de un cabello muy rubio, casi llegando a blanco, el cual es ideal para personas que tienen un color muy claro o su cabello resiste bien a la decoloración, después aplican este tinte con tonos más rosados y listo, tienes un clásico rubio fresa.

Foto: Instagram @herahairbeauty

Leer también: Para qué sirve el shampoo morado

Mechas o balayage

Una opción menos agresiva y sutil, son las mechas o un balayage con un rubio más oscuro, en el cual el rubio mantendrá estos tonos más dorados, dejándole el trabajo a las mechas que den esos reflejos de tono rojizo, creando un lindo y bello trabajo de rubio fresa.

Foto: Instagram @herahairbeauty

Un fresa más potente

La última opción son para las personas que se quieren inclinarse un poco más a los tonos cobrizos y no tanto al rubio, lo cual es totalmente válido. Este tono llega a ser más oscuro, casi llegando a un cobrizo total, pero sin esas tonalidades tan anaranjadas, sino una versión más rosada.

Foto: Instagram @herahairbeauty

Leer también: Ángela Aguilar sorprende con el cabello largo y vestido rojo intenso

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters