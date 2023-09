Con el cambio de estación del año, muchas personas deciden cambiar de look para reinventarse como las hojas de los árboles. En esta ocasión te vamos a presentar uno de los tonos de cabello que se están haciendo virales en las redes sociales y se cree que es el nuevo color de la temporada otoño-invierno.

Como hemos visto anteriormente, se han puesto muy de moda los tonos que tienen que ver con nuestras bebidas favoritas, desde en el color de las uñas, hasta en los maquillajes, pero esta vez lo podemos ver en el cabello con una de las bebidas asiáticas más reconocidas, el milk tea, el cual es un tono para todas.

Foto: Instagram @glenhew

De la bebida al cabello

El milk tea hair es un tono muy en tendencia, en especial en TikTok, donde hemos podido ver a decenas de chicas ir al salón de belleza y presumir su nuevo color de cabello, el cual es una inspiración al tono que agarra nuestro té cuando le agregamos un poco de leche.

Y, al igual que como podemos agregar un poco más de leche o menos según nos guste, así mismo podemos ir variando el tono deseado, ya que este color no es ni un rubio ni un castaño, es más bien la mezcla entre ambos, siempre respetando el tono cálido, dorado y cremoso de la bebida, la cual es ideal para cualquier piel.

Leer también: Perfumes de mujer con aroma irresistible para el otoño

Light Milk Tea

Como en cualquier cambio de look, este también tiene algunas variaciones, así que puedes elegir qué tan claro va a ser el look. Es por eso que existe el light milk tea, la cual es la variación del tono más claro de esta tendencia, sin llegar a los rubios, teniendo muy bien marcados los tonos dorados y cremosos en el cabello.

Este nuevo look te dará luminosidad en el rostro, haciendo que tus facciones se vean mucho más suaves y finas, ideal para las personas que quieren esconder algunos años de más y lucir joven y radiante en este otoño.

Foto: Instagram @michael_sm_hairsalon

Milk Tea marcado

El milk tea hair clásico o más marcado consta de un tono suave y femenino, pero en el cual aún existe el color del té con leche. Este tono es muy beneficioso ya que si tú eres castaña natural no se dañará tanto tu cabello, ya que el tinte, al no ser tan claro, no va a necesitar una decoloración intensa, lo cual mantendrá tu pelo sano y sedoso.

Al igual que el light milk tea, este también respeta los tonos dorados y cremosos, dándole suavidad a tus facciones, creando un look más femenino y juvenil que está en tendencia en estos momentos, así que no le tengas miedo a cambiar tus tono de cabello por un precioso milk tea ya que se puede adaptar a cualquier tipo de piel. Igualmente, recuerda que el cabello crece y que puedes experimentar con él siempre.

Foto: Instagram @innasalon_spa

Leer también: Cómo peinar y fijar tus cejas para que luzcan perfectas

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters