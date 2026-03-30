La gira de prensa de "El diablo viste a la moda 2" arrancó en la Ciudad de México con una parada cargada de simbolismo: la Casa Azul.

Desde este espacio icónico, Meryl Streep y Anne Hathaway se reencontraron con artistas, fans y medios, marcando el inicio de la promoción de una de las secuelas más esperadas del cine, cuyo estreno será el 30 de abril de 2026. A esta cita también asistieron las reconocidas y talentosas actrices mexicanas Regina Blandón y Yalitza Aparicio.

Más allá del momento cinematográfico, el verdadero guiño estuvo en la moda: ambas actrices demostraron que el universo de la revista Runway sigue más vigente que nunca, incluso fuera de la pantalla.

Meryl Streep y Anne Hathaway arrancan en la Casa Azul la gira de The Devil Wears Prada 2. Foto: Instagram @reginablandon

El look de Anne Hathaway

Para esta aparición, Anne Hathaway apostó por un vestido negro Schiaparelli de líneas limpias que se eleva gracias a un elemento clave: un aplique dorado escultórico al centro. La pieza, lejos de ser un simple detalle, funciona como punto focal y rompe con la sobriedad del look, aportando una narrativa visual mucho más editorial.

El diseño se complementa con una silueta fluida y movimiento en la falda, logrando un equilibrio entre estructura y ligereza. A esto se suman gafas oscuras de inspiración retro y labios en tono rojo profundo, un guiño directo al ADN sofisticado del personaje de Andy Sachs en su versión más evolucionada.

El resultado es un estilismo que juega entre lo clásico y lo conceptual, perfecto para un escenario cultural como la Casa Azul, donde la moda también dialoga con el arte.

La Casa Azul fue el escenario del regreso de Meryl Streep y Anne Hathaway. Foto: Instagram @reginablandon

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El look de Meryl Streep

Por su parte, Meryl Streep reafirmó su estatus como ícono absoluto de estilo con un traje sastre en rojo vibrante. La elección no es casual: el color proyecta autoridad, presencia y seguridad, cualidades inseparables de Miranda Priestly dentro y fuera de la ficción.

Con looks impecables, Meryl Streep y Anne Hathaway inician en México la promoción de The Devil Wears Prada 2. Foto: Instagram @reginablandon

El conjunto se complementa con una blusa con lazo al cuello, aportando un aire clásico y refinado que recuerda al tailoring tradicional europeo. Los accesorios —gafas oscuras y joyería discreta— refuerzan una estética pulida, donde cada elemento está perfectamente medido.

El look se eleva con un detalle sutil pero significativo: una flor roja colocada en el cabello, que no solo dialoga con el resto del estilismo, sino que también conecta con el contexto cultural de la Casa Azul. Este guiño aporta un contraste interesante entre el power dressing estructurado y una sensibilidad más artística y local.

El detalle que hizo la diferencia en el look de Meryl Streep. Foto: Instagram @elle_mexico @jordilrivas

Que México haya sido elegido como primera parada del tour no es menor. La Casa Azul, hogar de Frida Kahlo, representa identidad, arte y narrativa visual, valores que conectan directamente con el universo estético de "El diablo viste a la moda".

Este encuentro no solo marca el regreso de dos personajes icónicos, sino también una conversación renovada entre moda y cultura. A casi dos décadas de la primera película, la secuela llega en un contexto donde la industria ha evolucionado, pero el impacto del estilo —y de figuras como Miranda Priestly— sigue siendo incuestionable.

El tour apenas comienza, pero una cosa es clara: si este primer vistazo es indicio de algo, la moda volverá a ser protagonista.

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