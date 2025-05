El amarillo mantequilla o “butter yellow” sigue conquistando corazones en la moda y la belleza. Es un tono pastel muy suave y luminoso que luce elegante; algunos medios especializados lo han bautizado como el “nuevo beige”.

Se puede llevar en cualquier prenda de ropa: vestidos, blusas, blazers y más, incluso, luce muy bonito en total looks o conjuntos. En accesorios, se puede ver tanto en bolsos como en calzado, incluyendo los populares tenis. En la manicura merece mención aparte, es un esmalte top de la primavera de 2025.

La actriz María Chacón, quien suele incorporar tendencias en sus outfits y adaptarlas a su estilo, lució recientemente dos looks con esta tonalidad fabulosa: un bikini para un baño de sol; un vestido para una cena especial.

María Chacón luce traje de baño en el color pastel favorito de 2025

La actriz mexicana asistió a un viaje a la Riviera Maya invitada por la marca de belleza Guerlain, en el marco del Día Mundial de las Abejas (20 de mayo), debido a que esta tiene la miel entre sus ingredientes principales.

En uno de sus paseos a la playa, María lució un bikini amarillo mantequilla, conformado por un top en clásica forma de triángulo y una braguita con tirantes ajustables. Los detalles enriquecen la pieza, desde la textura arrugada hasta el ribete blanco.

Foto: Especial. Instagram @oficialmariachacon

Luce complementos frescos, como una camisa de lino blanca y una minifalda pareo de tono similar. Un coqueto sombrero en tejido natural y unos lentes de sol ovalados completan su look mientras la protegen del sol.

El amarillo mantequilla luce muy bien con piezas de colores blanco y beige.

El vestido amarillo mantequilla sigue en tendencia

El vestido amarillo mantequilla es una prenda de moda en la primavera y el verano de 2025. La actriz de “Papás por conveniencia” luce un vestido de punto midi con cuello halter y espalda descubierta en una cena cerca de la playa.

Foto: Especial. Instagram @oficialmariachacon

En la prenda destacan flores en 3D en la parte superior, un elemento delicado, femenino y romántico que embellece el look. Suma un bolso en tejido crochet de efecto rafia, de la marca Prada.

Para la ocasión, llevó su cabello en recogido pulido, un peinado práctico y elegante a la vez, ideal para viajes a la playa.

Foto: Especial. Instagram @oficialmariachacon

En el post que compartió con sus seguidores en Instagram también informó sobre el compromiso de la marca de belleza con las abejas.

"Guerlain no solo celebra la belleza, también crea espacios donde estas conexiones suceden. Y no solo en términos de belleza o cuidado de la piel, también a través de iniciativas reales como Women for Bees, en alianza con la UNESCO, que apoya la autonomía de mujeres en comunidades rurales mediante la apicultura y el cuidado de las abejas...

"Es lindo cuando una marca no solo cuida lo que crea, sino también lo que genera: encuentros, inspiración, y comunidad...", expresó.

¿Te gusta el amarillo mantequilla?, ¿ya tienes algunas piezas en tu clóset?

