La conductora Cynthia Rodríguez, además de ser una de las famosas más queridas por el público mexicano, suele dar cátedra de estilo delante y detrás de cámaras, así que en esta etapa maravillosa de su vida, el glamour no podía quedar fuera.

Durante años, Cynthia Rodríguez ha mantenido una relación amorosa muy privada con su ex compañero de la Academia, Carlos Rivera, ambos llegaron al altar en una boda muy íntima y hace unos cuantos meses compartieron la noticia de que ¡serán papás!

Obviamente las felicitaciones no tardaron en llegar, pero también, como buenas fashion lovers, comenzamos a estar más atentas para poder apreciar los looks con los que nuestra mom to be favorita de la temporada iba a sorprendernos.

Foto: Instagram @cynoficial

El estilo mom to be de Cynthia Rodríguez

Es así como la conductora se ha convertido en fuente de inspiración para las futuras mamás, y nos ha dado increíbles ideas de cómo lucir su baby bump, desde vestidos de satín, hasta bikinis y conjuntos playeros.

Recuerda que en esta etapa no hay límites y sí muchas reglas por romper, pues ¡todo se vale para lucir tu pancita hermosa!

Leer también: Valentina, hija de Salma Hayek, encanta con su look de graduación

Los tacones que usa Cynthia Rodríguez durante el embarazo

Una de las piezas que suele generar más conflicto entre las personas embarazadas, es el uso de los tacones, pues muchas mujeres prefieren dejarlos para otro momento de sus vidas.

Sin embargo, Cynthia les ha dicho, ¡sí! Y así ha demostrado que no tienes por qué despedirte de tus must de moda cuando estás embarazada. El truco está en hallar tacones que te hagan sentir cómoda y segura al caminar.

Así que nos dimos a la tarea de descubrir cuáles son esos tacones que tanto ama la conductora y he aquí la respuesta.

Cynthia Rodríguez es fan de estas sandalias de tiras anchas, pulsera al tobillo y tacón bajo, las cuales resultan cómodas ya que el tacón es ancho y tienen muy buen agarre y soporte gracias a la pulsera que se ata a sus tobillos.

Pertenecen a la marca Simoné, la cual ofrece gran variedad de tipos de zapatos para todos los gustos y estilos.

INSTAGRAM/ @simoneonlinemx

¿El plus? ¡Son transparentes! Amamos esta tendencia que sigue muy vigente, así que no dudes en incluir un par como el fav de Cynthia Rodríguez para tus looks de día y verte muy chic en cualquier ocasión.

Leer también: Elizabeth Hurley deslumbra con bonito traje de baño completo

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters