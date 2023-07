Las vacaciones de verano ya están aquí, y para muchos de nosotros significa que tenemos una salida a la playa, disfrutar del sol, aprovechar un poco más las tardes en nuestros jardines o incluso salir a pasear por la calle un poco más. Lo que significa que nuestra rutina va a cambiar un poco por lo que puede que necesitemos algunos productos que aún no tenemos, pero no te preocupes aquí te damos una recapitulación de todos los productos que no te pueden faltar durante este verano, además, te contamos cómo puedes aprovechar para comprarlos en AliExpress la mejor tienda China del momento usando uno de los cupones AliExpress de su evento Discovery con el que encontrarás precios muy bajos en todo tipo de productos.

Invierte en una nueva maleta de viaje

Una de las principales actividades del verano es salir de viaje, ya sea que visites una nueva ciudad, el campo o simplemente vayas a visitar a tus familiares. Es por ello que contar con una buena maleta hará mucho más fácil todas tus travesías y hará que sea mucho más cómodo acomodar tu ropa, desplazarte por aeropuertos e incluso si es ligera tendrás un equipaje menos pesado y así puedas llevar más ropa en tu vuelo. Un buen ejemplo es la maleta Youxia disponible desde 20 a 26 pulgadas, con apertura frontal, contraseña para asegurar tu equipaje, 4 llantas para que no tengas que cargarla mientras estás sin avanzar, con cubierta impermeable, resistente al desgaste e incluso un porta vasos para que lleves cómodamente tus bebidas favoritas.

Ropa de playa

Sin duda ir a la playa es uno de los eventos más esperados del verano para muchas personas, y por supuesto que para ello no puede faltarnos nuestra ropa de playa, ya sea que necesites un traje de baño fresco, cómodo y que se seque rápidamente como este conjunto de bikini Seaselfie de cintura alta y cuello V con diseño y colores en tendencia del verano 2023. O accesorios como gorras, sombreros de playa y hasta toallas para la piscina o el mar. Encuentra todo este tipo de productos a precios increíbles utilizando un cupón de descuento AliExpress en tus compras de verano.

Foto: especial

Gafas de sol

Otro de los productos imperdibles durante el verano son las gafas de sol, ya sea para un día de playa, salir a caminar por un pueblo o para un día de piscina. Una excelente opción son las gafas de sol Xiaomi polarizadas con marcos 100% de madera de bambu negro, ya que te darán la protección que necesitas contra los rayos UV mientras luces genial con su estilo vintage de lujo. Lo mejor de todo es que hay una gran variedad de colores para que elijas los que más vayan contigo.

Proyector portátil.

Las noches de películas y palomitas son otro de los planes de verano que seguro no se quieren perder ni tu ni tu familia. Y un producto que seguro hará más divertido este plan es un mini proyector portátil Xiaomi, con el podrás tener tu cine en casa con una calidad increíble de hasta 4K e incluso utilizarlo en exteriores si deseas llevar tu cine a tu patio o jardín. Cuenta con sistema Android 11 y conexión wifi 6. Además, podrás crecer su pantalla de proyección hasta 130 pulgadas y corregir automáticamente con el control remoto para que puedas tener una imagen cuadrada siempre.

Dron con cámara

Un buen pasatiempo para el verano puede ser conducir un dron cuadricóptero con cámara HD 4K y retención de altura para sacar fotos y videos de mejor calidad y más estables, con tamaño ideal para llevar a todos tus viajes gracias a sus hélices plegables y con conexión wifi para poder ver en tiempo real las fotos y videos, además, puedes crear puntos de seguimiento con tu dedo para guiar los movimientos del dron desde tu celular.

Sillas portátiles

¿Una silla de playa plegable y portátiles? ¡Por supuesto que es parte de esta lista! Es ideal para ir a la playa, ir al campo, salir a pescar, acampar con tus amigos o incluso para estar en tu patio disfrutando del aire libre. Así que sin duda tener una silla plegable Lansoon en tu hogar es uno de los imperdibles.

Bocinas y audifonos

¿Te encanta escuchar música? Entonces no puedes dejar ir el verano sin tener una buena bocina o si prefieres escuchar sin molestar a otros entonces lo ideal son los auriculares inalámbricos como los Xiaomi J18 que te permitirán cancelar el ruido exterior, utilizar el manos libres con micrófono y por supuesto escuchar tu música con una excelente calidad para que disfrutes al máximo todas tus canciones favoritas.

Si ya palomeaste toda la lista de productos entonces estás listo para disfrutar del verano. Te recomendamos navegar en la gran variedad de productos que encontrarás con descuento en las promociones AliExpress por su evento Discovery durante estos días de verano para que ahorres y disfrutes de los mejores productos en tu hogar.