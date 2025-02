Más allá de la estética, un corte de cabello nos aporta la sensación de renovación y frescura, lo que incrementa el autoestima y la confianza en uno mismo. Además, contribuye a eliminar las puntas abiertas, previene la fragilidad y el quiebre, sobre todo si tu melena ha resultado dañada por procedimientos químicos.

Para muchas personas, modificar su estilo de pelo es una decisión que no se toma la ligera. Por lo que contar con una guía puede disipar varias dudas que surgen durante el proceso: desde elegir el corte, buscar un estilista y agendar una cita en el salón de belleza.

Por suerte, el calendario lunar nos permite conocer qué días del mes son los mejores para cortar el cabello. Hoy te compartimos las fechas para llevar a cabo esta tarea durante marzo 2025.

¿Cuándo cortarse el cabello en marzo 2025?

María Pineda, mejor conocida en Instagram como Mía Astral, comparte en sus redes sociales los mejores momentos del mes para realizar rituales de belleza, entre los que se incluye un corte de cabello.

De acuerdo con la astróloga, quien cuenta con más de 3.2 millones de seguidores, la Luna influye de diferentes maneras en las condiciones, la velocidad y la densidad del cabello.

Para marzo 2025, Mía Astral sugiere cortar el cabello los días 7, 8, 9, 10, 11 y 12. No obstante, es importante pensar si se quiere un look radical porque Venus estará retrógrado; ¿qué quiere decir esto? Se cree que las personas pueden ser impulsivas y tomar decisiones que no les gusten durante dicha fase.

Pero este no es el único tratamiento de belleza que se sugiere realizar en el "mes de la primavera". Y es que los días 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 son apropiados para faciales; de la misma manera, aconseja tener cuidado con los procedimientos estéticos radicales porque podrían no ser una buena decisión a causa de Venus retrógrado.

Recuerda que dichas recomendaciones se basan en el calendario lunar; este sistema ha sido utilizado por varias civilizaciones para propósitos de cultivo y siembra.

Y en la actualidad, algunas culturas lo recuperan para establecer celebraciones (como semana Santa o el Año Nuevo judío), para explicar el estado anímico de las personas y hacer rituales de belleza. Como tal, no tiene una base científica pero te puede servir para guiarte en tu próximo cambio de look.





