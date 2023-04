La semana de los miembros o más conocida como la “Members Week” de Adidas ya está aquí y viene con grandes promociones, sobre todo para sus clientes más fieles. Así es, estamos hablando de su programa de fidelización “adiClub”. Si aún no lo conoces o no sabes todos los beneficios que ofrece, no te preocupes, aquí te vamos a decir todo lo que necesitas saber, cómo unirte e incluso te contaremos un poco de las mejores promociones Adidas y productos que podrás comprar durante esta semana.

¿Qué es el adiClub?

Hoy en día es muy común que las empresas ofrezcan promociones y descuentos exclusivos para sus clientes. La marca Adidas ofrece la posibilidad de unirse a su programa de fidelización (adiClub) para que puedan ganar y acumular puntos con sus compras en la aplicación y página web oficiales de Adidas, además para quienes se unan durante esta semana de members week obtendrán un 15% de descuento extra para comprar sus productos favoritos.

La mejor parte es que entre más participes, más podrás subir de nivel y acumular puntos que podrás canjear por cupones Adidas del 15%, 20%, 25% y hasta del 30%, así como también por un cupón para la aplicación de Calm y muchos otros beneficios. Así que si te gustan los productos de Adidas y quieres obtener los mejores beneficios, te recomendamos que te unas al adiClub cuanto antes para que no te pierdas de ninguna oferta.

¿Cómo unirte al adiClub para obtener tu 15% de descuento?

Volverte miembro del adiClub y obtener tu descuento del 15% durante la membresía week de Adidas es muy sencillo, ya que solo debes abrir una cuenta en Adidas y automáticamente estarás dentro. Si tienes duda de cómo abrir tu cuenta aquí te dejamos los pasos que debes seguir:

•Ve a la página oficial de Aadidas México o si prefieres selecciona uno de los cupones Adidas exclusivos y nosotros te redirigiremos a su página oficial

•En su página, da click en “únete al club”.

•Agrega tu correo electrónico y crea una contraseña para tu cuenta. O si lo prefieres puedes registrarte por medio de Facebook o Google.

•Da click en “He leído y acepto los términos y condiciones de adiClub.”

•Da click en “Regístrate”.

•Te harán 4 preguntas para conocerte y que puedan ofrecerte productos que mejor vayan contigo y tus gustos, al responderlas ganarás 100 puntos adicionales.

•Y listo, al completarlo tu cuenta quedará registrada, debes recibir un correo de confirmación.

•En el correo recibirás el cupón Adidas con tu 15% de descuento, solo copia el código e introdúcelo antes de finalizar tus compras en la página de Adidas México.

•Y listo con eso podrás disfrutar de este gran beneficio y de los muchos más que te ofrecerá Adidas.

¿Cuándo es la members week en Adidas?

La members week Adidas en México inicia a partir de este 27 de abril 2023 al 4 de mayo de 2023. Durante toda esta semana habrá muchas promociones exclusivas para los miembros del adiClub, ya sea descuentos adicionales en productos, envío gratis para miembros, acceso anticipado a la mercancía de Adidas Originals, descuentos de hasta el 50% OFF + 30% adicional en compras mayores a $2,199 mxn y entre muchas otras promociones más.

¿Cuáles son los productos Adidas en tendencia?

Durante estos días, las tendencias en Adidas se han puesto en 4 categorías principalmente:

Los clásicos de Adidas: Lo clásico lleva ese nombre gracias a su habilidad de pasar a través de las temporadas, modas y los años, es por ello que los modelos como los Tenis Superstar creados principalmente para las canchas de básquet en los 70 y usados por la realeza del hip-hop en los 80, hoy en día siguen siendo relevantes y cautivando corazones de los amantes de la moda urbana.

Regalos Adidas: El día del niño y el día de las madres se aproximan por lo que los tenis Adidas deportivos como los Ultimashow o incluso unas sandalias adilette aqua que seguro le encantarán a tu mamá.

Otros productos en tendencia que no querrás perderte son los de la colección Chapters de basketball ya que cuenta con conjuntos súper cómodos, con estilos minimalistas en los colores de temporada.

En Adidas han hecho un nuevo récord personal, ya que el 96% del poliéster que utilizan en sus productos es reciclado. Descubre productos hechos con materiales reciclados como un conjunto brandlove para bebé que representa una de las soluciones de Adidas para acabar con los residuos de plásticos.

Esperamos que esta guía te ayude a registrarte en el adiClub para que puedas aprovechar todos los descuentos Adidas y sus mejores beneficios. Y no olvides que siempre puedes agregar un código promocional Adidas México a tu compra para ahorrar un poco más.