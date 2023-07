Billie Eilish además de destacar por su voz, también lo ha hecho por su inconfundible estilo, pues desde que saltó a la fama no ha pasado desapercibida, con su melena negro con verde que la caracterizó por allá del 2020 y sus outfits over size que pronto se convertirían en referente de un look rebelde y cómodo de toda una generación.

Así que no es raro que nos sorprenda cada que aparece en público, en shows, alfombras rojas o en redes sociales. Y es precisamente en una de sus más recientes publicaciones, en la que Billie Eilish nos compartió una sesión de fotos en la que retoma su estilo over size pero lo combinó con otras tendencia que seguramente romperán el Internet.

Los nuevos looks tumbados de Billie Eilish

Hace unos días, Billie Eilish sorprendió de nuevo en sus redes al posar en una sesión de fotos con tres diferentes outfits que con un giños al estilo tomboy y over size. Cada uno de ellos resalta por un toque diferente y poseen accesorios para complementar cada propuesta.

En la primera fotografía podemos apreciar un look sporty vintage en el que destacan la bomber jacket, los pantalones caqui oversize y el cinturón de tela que tan famoso se volvió durante los 2000.

Imagen: Billie Elilish Instagram

La segunda fotografía corresponde más a un estilo cholo, un outfit de raíces interculturales entre México y Estados Unidos. La combinación de colores neutros complementan el contraste entre todas las prendas, mismas que dan un toque mucho más masculino.

Los pantalones de grandes bolsas son característicos de la onda chola, además del beanie rayado que juntos bastan para dar la esencia de este outfit.

En contraste, lo que resalta son los tenis que Billie, unos Jordan blanco con verde que seguro deseas tener en tu armario.

Imagen: Billie Ellish Instagram

La última foto, al igual que las anteriores, rompe en jaque la concordancia de un solo estilo en la cantante. Aquí encontramos 3 diferentes prendas que van dirigidas a un tipo específico de ocasión o clima.

Lo primero que hay observar es la corbata bicolor, la cual se aprecia de seda, accesorio que se consideraría más para un outfit formal o formal casual. Aunado a ello, un jersey de basquet ball junto a unas bermudas de mezclilla con un cinturón western. En la parte de abajo, sobresale con mayor volumen unas snow boots.

El único elemento que prevaleció en todas las fotos, son los anillos que llevan, mismos que pueden lucir perfectamente bien sin importar el look con el que los combine.

Finalmente, y sin duda alguna, Billie Eilish nos ha enseñado que no sigue las tendencias normativas de la moda, no obstante, ha logrado sacar provecho de ello y no solo lucir increíble, sino además imponer su propia moda.

Imagen: Billie Ellish Instagram

