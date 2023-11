Falta poco para la temporada de fiestas y ya las firmas de moda han comenzado a lanzar sus colecciones más elegantes y llenas de brillo para disfrutar esta bonita etapa del año con alegría y estilo. El terciopelo y las lentejuelas no pueden faltar en los outfits más llamativos y glamurosos.

En varios días de noviembre, la conductora Andrea Legarreta, quien tiene un estilo impecable, ha comenzado a lucir atuendos elegantes que incorporan estas texturas, ideales para la temporada navideña que se avecina. Desde un traje de terciopelo verde hasta un jumpsuit de lentejuelas verdes, aquí repasamos algunos de sus más recientes looks.

Andrea Legarreta inspira tus looks de fiesta

Traje de terciopelo verde

“Y de pronto… Ya huele a Navidad…”, escribió Andrea el 3 de noviembre cuando publicó su outfit del día, como suele hacer. En ese momento lució un bonito traje de terciopelo verde botella, con pantalones de corte recto y blazer largo, con solapas anchas. Lo combinó con sandalias altas en color dorado, una apuesta ganadora para la temporada de fiestas. El traje que vistió ese día es de BCBG Max Azria.

Foto: Instagram @andrealegarreta

Pantalones rojos de lentejuelas

En otro de sus looks lució el color favorito de la temporada: rojo, el cual se puede incorporar en cualquier prenda de un look de fiesta este año. Ella lo llevó en unos pantalones palazzo imponentes de lentejuelas rojas. Los combinó con una clásica camisa negra satinada, en la cual llevaba una flor 3D del mismo tono de los pantalones. Los pantalones son de Nuskin Clothing by Fer Beltrán.

Foto: Instagram @andrealegarreta

Leer también: Cómo incorporar el color rojo en tus outfits esta temporada

Traje de terciopelo negro

El negro no puede faltar en la temporada de fiestas y Legarreta demuestra que lucirlo en prendas de terciopelo es una gran elección, porque te hace lucir sumamente elegante. La conductora del programa Hoy luce un total look de pantalones y blazer corto. Los pantalones tienen unas franjas laterales que hacen contraste y elevan la pieza. Andrea completa su total black con zapatillas en acabado de charol. Este look también es de BCBG.

Foto: Instagram @andrealegarreta

Jumpsuit de lentejuelas verdes

Andrea Legarreta culminó la semana en el programa con un espectacular jumpsuit de lentejuelas verdes, perfecto para una celebración en la noche, en la que el único objetivo sea ser el centro de atención. La prenda es de mangas largas, con cuello en V y tiene un sensual escote ovalado en la espalda. Además, la bota ligeramente acampanada, de inspiración retro, logra armonizar la silueta. De BCBG.

Foto: Instagram @andrealegarreta

¿En cuál te inspirarías para elegir tu look de fiesta más especial este año?

Leer también: Wendy Guevara se pone los mismos jeans tanga que ya lució Belinda

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters