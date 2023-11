Para Kim Kardashian es habitual estar bajo los reflectores, ya sea por su familia, su vida personal o, como sucede en estos días, por su marca Skims. A solo cuatro años de su lanzamiento, este sello de ropa moldeadora (valuado en cuatro mil millones de dólares) genera polémica con cada campaña, colección o producto.

Recientemente, la empresaria presentó un brasier con pezones integrados. Sí, leíste bien. Con esta pieza se busca atraer la atención a dicha zona y hacer que se destaque en el look. Aun cuando hubo comentarios en contra, algunas usuarias de redes sociales defendieron la prenda al considerar que les ayudará a sentir más confianza.

Foto: Skims

Otro movimiento que causó gran expectación fue su primera colaboración con la casa de lujo Swarovski. La línea se compone de catsuits, vestidos de malla entubados, bodies, leggings y tops sin mangas, todos recubiertos por sus famosos cristales. Esta unión le ha permitido a la socialite entrar en el mundo de las ventas físicas, ya que la colección se vende en 40 tiendas de distintas ciudades.

Foto: Skims

La expansión de Skims

Al respecto de la expansión de la marca, Kim ha declarado que el cielo es su límite: “Quiero tener presencia en todos los países posibles. En realidad, no empiezo ningún proyecto si no es a lo grande”. Y vaya que no bromea. Hace apenas un mes, se dieron a conocer las primeras tres colecciones de ropa interior para hombre, en cuya campaña aparecen los deportistas Neymar Jr., Nick Bosa y Shai Gilgeous-Alexander.

Dicho anuncio detonó que, unos días después, la también modelo revelara una asociación con la NBA, a través de la cual Skims se convierte en patrocinador oficial de la ropa interior de la liga nacional de baloncesto a lo largo de la temporada. De esta manera, se refuerza el vínculo entre el mundo deportivo y la moda.

Por si queda duda de que la polémica acompaña a esta marca desde su lanzamiento, basta saber que en un inicio planeaba llamarse Kimono, pero el nombre fue duramente criticado por referirse a la vestimenta tradicional japonesa. Incluso, el alcalde de la ciudad de Kioto envió una carta a Kim para que reconsiderara su decisión.

A pesar de los detractores, el sello de la empresaria norteamericana continúa en ascenso. Este año, apareció en el ranking de las marcas más populares de la plataforma de búsqueda de moda Lyst, al lado de firmas de lujo como Fendi y Louis Vuitton. ¿Será que para triunfar en ventas solo se necesita una buena dosis de escándalo?

El año pasado, Skims recibió el galardón a la innovación por parte del Consejo Estadounidense de Diseñadores de Moda (CFDA, por sus siglas en inglés).

