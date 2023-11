Si eres uno de los millones de fans de Anahí, seguro sabes que actualmente se encuentra en una gira musical con los integrantes del grupo RBD quienes hace unos días dieron un concierto en Colombia, país del que es originaria la talentosa Karol G también conocida como la Bichota, y en su visita parece que Anahí quiso hacer una referencia a ella luciendo un look color rosa Barbie.

En su cuenta de Instagram, Anahí compartió un pequeño video en formato de reel en el que lució un espectacular look en tono rosa, un color en tendencia tras el éxito de la película Barbie.

El look de Anahí al estilo Bichota

La querida y talentosa integrante de RBD, lució en Colombia un atuendo muy rosa, y quizá pienses que este look ya lo has visto antes, ya que se podría tratar de un outfit que sin duda la Bichota podría usar.

Lo que es más, la cantante sorprendió a sus fans en el concierto ya que cuando se retiró el chaleco dejó ver que tenía un estampado en pedrería plateada en su vestido que decía: "Team Bichota".

Los asistentes del concierto quedaron fascinados con esta sorpresa y Anahí aprovechó para gritar el nombre de Karol G y dedicarle unas palabras, "Amor con amor se paga mi reina, te quiero. Tu y yo por siempre", declaró en el video.

Sabemos que Anahí siempre luce espectacular y en esta ocasión portó unas icónicas botas rosas de las que muchas de sus seguidoras quedaron enamoradas.

Fotos: Instagram @anahi

Desafortunadamente Anahí no ha publicado detalles sobre de su look, en el video que compartió en Instagram solo dejó ver como lució hace unos días en un outfit rosa. Pero si te gustaría tener sus botas, no te preocupes, te contamos sobre un modelo bastante similar que encontrarás en Facebook.

Si quieres lucir unas botas como las de Anahí, una opción es adquirirlas en la página de KayStuff que tiene un modelo muy similar que está ofertando por 3 mil 400 pesos. Una vez que las tengas replicar el outfit completo de la integrante de RBD te será muy fácil pues el look de Anahí constó de un sombrero vaquero, vestido y chaleco.

Fotos: Facebook/Instagram @anahi

Anahí le dedica un video a Karol G

El video en el que Anahí demostró su cariño a la talentosa Bichota tiene dos días de haber sido publicado y ya cuenta con casi 9 mil me gusta y más de 8 mil 500 comentarios. Fue una sorpresa que jamás podrán olvidar los fans que asistieron a ese concierto, ya que demuestra la admiración y aprecio que se tienen las dos artistas.

No cabe duda que el objetivo de Anahí era que el video lo viera la Bichota, y claro que lo vio, ya que la etiquetó y la misma Karol G comentó la publicación. Si quieres verlo por cuenta propia solo basta con buscar el video que subió Anahí desde su cuenta y en los comentarios podrás ver con facilidad que la Bichota escribió, "Tu y yo x100pre!!!!!!!!!".

