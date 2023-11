La cantante Belinda se presentó en la primera edición del Cachanilla Fest, en Mexicali. No solo deslumbró con su talento musical, sino también con su vestuario, como es costumbre. Además, sobre el escenario y vestida de rosa, brindó una buena noticia a sus fans, pues lanzará un nuevo sencillo en enero del próximo año.

El stylist de Belinda, Daniel Vásquez, compartió en sus redes sociales los detalles de los diseñadores que firman los looks que llevó la intérprete de “Sapito”. Aunque suele usar prendas de importantes marcas internacionales, esta vez lució outfits con piezas de marcas mexicanas innovadoras y muy glam.

Uno de los looks de Belinda destacó en delicado color rosa, confirmando que este tono no dejará de usarse aún, aunque la tendencia Barbiecore no goce del mismo auge que tuvo a mediados de año. El rosa claro es un tono atemporal que siempre encaja perfecto en la imagen de mujeres que quieren expresar un estilo romántico.

Belinda viste de rosa

Belinda lució sobre el escenario una minifalda con frunces y un crop top de mangas largas, con escote de hombros caídos (off the shoulders), y añadió un brasier del mismo tono para lucir el top semitransparente.

El total look rosa de encaje floral es de la joven marca mexicana Cueva, la cual fue fundada en el año 2020 en la Ciudad de México, por Tatiana Cueva (está en Instagram como @__cueva__). Este año, el diseño del conjunto de Belinda se pudo ver en el evento de moda nacional Mercedes-Benz Fashion Week México celebrado el mes pasado.

El rosa se impuso en el look de Belinda, el cual llevó una tercera pieza ideal para el otoño-invierno, se trata de un abrigo de la marca parisina Coperni, la cual estuvo detrás del vestido hecho con spray sobre el cuerpo de Bella Hadid, uno de los momento más virales de la moda del año pasado. Para combinar el total look rosa, eligió unas botas altas con todo el brillo del color plateado, que está en tendencia en el área del calzado.

Denim de marca mexicana

Belinda vistió otra propuesta de una marca mexicana en su show. La actriz de Bienvenidos a Edén lució un total look denim con efecto deslavado en tono siena, de la colección primavera-verano 2024 de Tiempos Shop (IG: @tiempos.shop), fundada por Esteban Tamayo, y también ubicada en Ciudad de México.

Llevó un set de estilo urbano de chamarra corta con unos jeans rectos, lleno de auténticos detalles. La denim jacket es un diseño desmontable, así que también se puede lucir más larga.

No dudes en llevar total looks rosa y denim, dos tendencias que seguirán triunfando el año que viene, y no dejes de descubrir marcas mexicanas con propuestas que te conquisten con su estilo.

