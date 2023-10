La colección “Nuevo León y sus montañas” es un sueño de sutil colorido en el que la moda y el arte se fusionan. La diseñadora regiomontana Verónica Solís, directora creativa de la marca mexicana Josefina by Vero Solís, se inspiró en el paisajismo de Saskia Juárez para dar vida a numerosas prendas en las que se recrea parte de la obra de esta artista plástica neoleonesa.

La colección que rinde homenaje a Juárez está conformada por unas setenta piezas que guardan el estilo más sofisticado y, a la vez, moderno de la firma mexicana. En “Nuevo León y sus montañas” convergen las tonalidades de la naturaleza con predominio del azul claro, el verde, el lavanda y mucho gris.

Solís expresó en su cuenta de Instagram: “Nuevo León y sus montañas es un homenaje hecho con todo el respeto y nuestro corazón a la gran maestra Saskia Juárez y su arte, en lo que fue una noche mágica a la que alguien la llamó: “Una carta de amor a Nuevo León”, y claro que lo es, un amor profundo que siento por nuestras montañas, orgullosa de ser de esta tierra”.

Foto: Especial

Las prendas de la colección

En “Nuevo León y sus montañas” hay vestidos con diseños auténticos. Por ejemplo, destacan uno corto de silueta globo con cuello de perlas y piedras, y un precioso vestido camisero de mangas largas con cuello asimétrico.

Fotos: Especial. Karime Bribiesca en el desfile "Nuevo León y sus montañas"

Las capas también son importantes en esta colección, se vieron largas y hasta las rodillas, con caída sutil, con flecos y brocados, entre otros detalles. Creemos que esta es una de las piezas en las que se puede desplegar el paisaje de montaña de Juárez sin limitaciones.

Fotos: Especial

Leer también: La marca mexicana Pink Magnolia viste de rosa a Barbie Día de Muertos

Otras prendas que se encuentran en esta entrega de la moda mexicana son pantalones de cintura alta —algunos de los cuales se pueden llevar en total look con su blusa o camisa a juego—, chamarras y abrigos, y blusas, tanto entalladas como vaporosas. Aunque hay variedad de escotes, destacan el strapless y el de hombros caídos (off the shoulders).

En la propuesta masculina resaltan trajes donde igualmente se plasma el trabajo paisajístico de Saskia Juárez, con pantalones de tiro alto y perneras amplias, y sacos con diseños desde clásicos hasta innovadores: cruzados y asimétricos. Camisa con flecos, chamarra con cuello mao y kimono son otras de las piezas para ellos presentes en “Nuevo León y sus montañas”.

Fotos: Especial. En los looks masculinos también se plasmó el paisajismo de Juárez

En el desfile participaron reconocidos modelos mexicanos como Alejandra Infante, Cristina Piccone —quien también es de Nuevo León—, Karime Bribiesca y Jonathan Valdez.

Fotos: Especial. La modelo Alejandra Infante

“Nuevo León y sus montañas” fue presentada el 28 de septiembre en el marco del Festival Internacional de Santa Lucía. Puedes saber más de la colección en josefinamexico.com.

La exposición

El desfile también marcó la inauguración de una exposición con el mismo nombre: “Nuevo León y sus montañas”, en la Pinacoteca de Nuevo León, CONARTE. En la muestra se presentan 14 obras de la artista y 16 atuendos de la colección. La entrada es libre. Más información en Instagram: @pinacotecanl_conarte.

Foto: Instagram @pinacotecanl_conarte

Leer también: El look más preppy de Belinda con minifalda y mocasines

Recibe todos los viernes Hello Weekend , nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters