La cantante Belinda impacta a sus seguidores al lucir uno de sus look más preppy, el estilo que ha dejado marca en estos últimos años con su estética colegial y que muchas marcas de alta moda han incorporado en sus colecciones.

El icono del pop publicó en sus redes sociales increíbles fotos donde comparte que está feliz de colaborar con la marca Shark Beauty, la cual ha estado agarrando fuerza en el mundo de las secadoras de cabello multiusos en nuestro país. Para la ocasión, lució un outfit con esta estética, protagonizado por un total look de minifalda y mocasines.

Belinda en un look preppy

No es muy común ver a la princesa del pop en un estilo tan preppy, pero en esta ocasión nos sorprendió por su increíble look, lo que nos demuestra que Beli luce increíble en todos los estilos.

El conjunto que eligió Belinda fue de la marca Miu Miu, conformado por una minifalda tableada y una chamarra cropped, ambas piezas de color negro, con detalles en blanco con el logotipo de la marca.

Foto: Instagram @belindapop

La marca es una de las más reconocidas en el mundo de la moda por expresar el estilo preppy en sus prendas, además, ha hecho popular el uso de la minifalda en los últimos dos años. Además, está entre las favoritas de las generaciones jóvenes.

Para tener un estilo completamente preppy, Belinda combinó su total look con unos mocasines con un poco de plataforma de la marca Prada y los llevó con calcetas largas a la pantorrilla de color blanco. Complementó su outfit con unos lentes oscuros y lució en el cabello unas ligeras ondas hechas por Shark Beauty.

Foto: Instagram @belindapop

Un poco más del estilo preppy

El estilo preppy tiene su origen en los años veinte en Estados Unidos, cuando las escuelas más prestigiosas estaban conformadas por hijos de personas adineradas y donde los uniformes se adaptaban al estilo inglés, con escudos y colores neutros.

Es desde los años cincuenta que este estilo empieza tomar más fuerza por ser considerado un símbolo de éxito y marcas de alta moda lo empiezan agregar a sus colecciones. Siluetas estructuradas, colores neutros (como azul navy) y pasteles, chamarras varsity y blazers, faldas cortas tableadas y mocasines son las prendas que más se han popularizado en las últimas décadas. Marcas como Tommy Hilfiger y Ralph Lauren son representativas.

El look de Belinda es un gran ejemplo de este estilo en la actualidad, así que si tú quieres utilizar este icónico look, no dudes en recrear su espectacular outfit o tomarlo como referencia.

Foto: Instagram @belindapop

