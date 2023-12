El 26 de diciembre, Kristal Silva celebró su cumpleaños 32 y compartió los festejos en redes sociales, en los que se puede apreciar contenta en compañía de su familia y su esposo, Luis Ángel Lores. La exreina de belleza originaria de Tamaulipas lució un look comfy y, a pesar de usar ropa cómoda, no perdió su lado chic. Combinar prendas relajadas con otras más formales no siempre es tarea fácil. Si quieres lograr una combinación calentita y un outfit de diez, este es un look ideal para copiar esta temporada.

"Lo mejor de cumplir años el 26 de diciembre es estar acompañada de los míos, mi fam. Gracias a todos por sus buenos deseos; estoy cumpliendo 32 añitos muy feliz, con salud y llena de amor. Los quiero", escribió en su post de Instagram.

El look comfy de Kristal Silva

El outfit de Kristal Silva está conformado por prendas básicas de estilo comfy: un pantalón de punto de tiro alto y cintura elástica en color beige, y un top acanalado de mangas largas y cuello alto, que aporta una dosis de elegancia a su imagen. Esta selección le ofreció a Kristal comodidad y libertad de movimiento.

Las chamarras acolchadas no pueden faltar en el clóset este invierno. Son una prenda atemporal y confiable para combatir el frío. Kristal eligió un modelo corto en color negro con paneles anchos. Si eliges portar una chamarra como la de ella, podrás combinarla con todo tu armario, ya que se destaca por su versatilidad. Aunque si quieres arriesgar un poco, también puedes optar por colores más intensos como el azul o el rojo para complementar tu look comfy.

La conductora siguió fiel a la comodidad y complementó su outfit con tenis blancos básicos. Para protegerse del sol con estilo, lució unos lentes de sol XL y una gorra de béisbol, la cual llevó con su larga cabellera suelta.

En cuanto al maquillaje, optó por un look sencillo y minimalista, con un labial mate, acabado que siempre resalta. Es un beauty look ideal para esos día en los que tienes poco tiempo.

Foto: Instagram @kristalsilva_

Si quieres lucir una chamarra acolchada similar a la de Kristal, puedes encontrarla en tiendas como Tommy Hilfiger, Zara, H&M, Stradivarius, Mango, entre muchas otras.

Foto: Instagram @kristalsilva_ (Kristal con su esposo)

Ahora que ya conoces este outfit comfy de Kristal Silva, ¿te gustaría terminar la semana, luciendo cómoda y relajada sin perder el estilo?

