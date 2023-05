¡Ya llegó el Hot Sale 2023! Y esta décima edición nos sorprende con descuentos en todo tipo de marcas y productos. Como todos los años esta temporada nos permite comprar todos aquellos productos que tanto queremos para nosotros, nuestro hogar, oficina o incluso para regalar a nuestros seres queridos a precios súper bajos, con bonificaciones y en muchos de los casos a meses sin intereses para que podamos comprar lo que necesitamos ahora e irlo pagando en cómodas cuotas sin tener que presionarnos.

Ahora bien, con todas las páginas llenas de anuncios sobre el Hot Sale, puede ser difícil saber cuáles son las tiendas y marcas que sí tienen verdaderos descuentos. Es por esto que aquí te traemos algunas de las tiendas que nos han sorprendido con sus ofertas.

Marcas con verdaderos descuentos de Hot Sale:

Los mejores muebles y decoración para tu hogar con Gaia Design

Las ofertas del Hot Sale también llegaron a Gaia Design, la reconocida marca en muebles y productos de decoración de interiores está participando con grandes descuentos y promociones que no te puedes perder.

¿Cuáles son las ofertas del Hot Sale en Gaia Design?

Durante este Hot Sale Gaia Design tendrá descuentos de hasta el 65% en la mayoría de sus categorías de productos. Entre ellos sofás, recámaras, sillas, mesas, productos de iluminación, almacenaje, productos para niños, accesorios decorativos y mucho más. Podrás también disfrutar de meses sin intereses en compras con tarjeta de crédito, 3 MSI en compras a partir de $3,000 MXN, 6 MSI en compras de $6,000 MXN o más, 9 y 12 MSI en tus compras de $7,500 en adelante y si utilizas PayPal también podrás disfrutar de hasta 12 meses sin intereses en tus compras a partir de $7,500. Y eso no es todo sino las ciudades seleccionadas como la Ciudad de México y muchas otras sus envíos serán completamente gratis. Además, en exclusiva para descuentos El Universal podrás utilizar su cupón Gaia Design: 350ELUNIVERSALHOT con el que obtendrás $350 MXN de descuento en tu primera compra (De mínimo $6,500 MXN) en piezas seleccionadas.

Foto: especial

¿Cuáles son los beneficios de comprar en Gaia Design?

Sin duda la calidad y sus hermosos diseños de muebles y productos de decoración es lo más llamativo a la hora de comprar en Gaia Design. Pero además de esto Gaia Design tiene otros increíbles beneficios que te dan el gusto y la seguridad de comprar ahí. Por un lado están sus facilidades de pago, así mismo su envío gratis en la ciudad de México y muchas ciudades seleccionadas es excelente, pero no solo se quedan ahí ya que Gaia Design está siempre atento a tus dudas, ya sea por whatsapp, por teléfono o en sus tiendas físicas y para que te sientas totalmente seguro te ofrecen 14 días para realizar la devolución de tus productos sin costo. Es por esto que puedes estar seguro que Gaia Design solo vende productos de calidad que están seguros que amarás.

Renueva tu hogar con The Home Depot

¿Llevas tiempo queriendo renovar tu hogar? Si la respuesta es sí, entonces no te puedes perder las promociones de The Home Depot Hot Sale de este año. The Home Depot se caracteriza por su gran variedad de productos para baños, jardinería, cocina, ferretería, iluminación, materiales de construcción, muebles, plomería, seguridad, decoración y entre otras categorías, todo con enfoque en mejorar tus espacios. La mejor parte es que cuentan con todo tipo de estilos y rangos de precios para que cada quien encuentre lo que mejor va contigo. Además, puedes comprar en línea y recibirlo en tu casa o si prefieres visitar sus tiendas en físico, disfrutar de su catálogo extendido, de sus tutoriales en línea o del servicio de instalación y por supuesto disfrutar de sus variadas promociones.

Aquí te dejamos una lista con algunas ideas para renovar o darle más vida a tus espacios:

Ofertas en baños: Encuentra una gran variedad de productos de baño con precios imperdibles, que sin duda harán de tu baño un espacio más agradable.

Sube de nivel tu jardín: Agregar un nuevo set de plantas o comprar herramientas de jardín para mantener tu espacio limpio y en orden indiscutiblemente hará tu espacio mejor, pero tener una sala de jardín sin duda le dará el siguiente nivel en comodidad y vista a tu espacio.

Dale una retocada a tu hogar: Aprovecha los descuentos en esmaltes y pinturas para exterior que hará que tu hogar vuelva a verse como nuevo, además recibe un galón gratis durante el Hot Sale.

Ahorra en pisos: Déjate enamorar con la gran selección de pisos cerámicos de Home Depot y ahorra en la renovación de tus espacios con el 30% de descuento.

Mantén tus productos favoritos bien fríos: Compra tu nuevo refrigerador a un súper precio.

Prepárate para el verano: Compra todo lo que necesitas para mantener tu hogar fresco desde ventiladores, aires acondicionados y todo lo que necesites, recuerda utilizar un cupón de descuento Home Depot y disfrutar de todos sus descuentos y meses sin intereses.

Estrena con los descuentos de Coppel

Otra de las tiendas que nos sorprendió con su gran variedad de descuentos y ofertas fue el Hot Sale Coppel ya que pudimos encontrar grandes ahorros en una gran selección de departamentos. Entre sus mejores ofertas puedes encontrar hasta 50% de descuento en moda para hombre y mujer, no solo en ropa como playeras, pantalones, pijamas, ropa interior y vestidos sino que incluso tienen descuentos en calzado para toda la familia por lo que no estrenar algo este Hot Sale Coppel va a ser muy difícil. Y no termina ahí, ya que sus ofertas están en productos de línea blanca ya sean estufas, refrigeradores, productos de electrónica como televisores, celulares y accesorios. Salas, comedores, camas matrimoniales y super descuentos de hasta el 40% en sus mejores colchones.

Y por supuesto podrás comprar tus productos favoritos en sus muy característicos métodos de pago quincenales para que no tengas ningún pretexto para estar a la moda durante esta temporada del Coppel Hot Sale 2023.

Esperamos que esta guía te sirva para facilitar tu proceso de compra y que aproveches al máximo las ofertas de este Hot Sale 2023. Recuerda siempre comprar de forma consciente los productos que necesitas.