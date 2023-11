El Buen Fin es el evento más esperado del año en México por los amantes de las compras, ya que cada año muchas marcas, empresas y bancos nos sorprenden con increíbles descuentos y promociones con las que podemos tener grandes ahorros en millones de productos.

Y este año no ha sido la excepción, ya que ya hay cientos de ofertas y millones de productos con precios rebajados del 17 al 20 de noviembre. Si no sabes cómo empezar a buscar ofertas y comprar, no te preocupes, aquí te hemos hecho una guía para que saques el máximo provecho a los descuentos de temporada y puedas realizar compras informadas, inteligentes y satisfactorias.

Planifica tus compras

Una buena forma de comenzar la temporada del Buen Fin es haciendo una lista de deseos, donde puedas identificar qué productos son los que realmente necesitas y deseas comprar, así evitarás las famosas e innecesarias compras por impulso.

Investiga precios

Si es un producto que ya habías visto en tiendas o en línea y recuerdas su precio, ponlo en la lista o si no sabes cuánto cuesta, realiza una pequeña investigación para saber cuál es su precio normalmente. De esta manera podrás darte cuenta de cuáles son los productos que realmente tienen un precio en descuento.

Por ejemplo, si necesitas un nuevo colchón que te permita dormir más cómodo y disfrutar de un mejor descanso durante las noches, entonces puedes ver el costo original en la página de Luuna y compararlo con el precio con las promociones Luuna del Buen Fin ya que será una de las tiendas con mejores descuentos.

Investiga las promociones disponibles

Investiga cuáles son las promociones que tiene cada tienda para poder comparar dónde te conviene más comprar todos los productos que estás buscando.

Foto:canva

Una buena forma de mantenerte informado sobre todas las ofertas es suscribiéndote a los boletines de noticias de tus tiendas favoritas, ya que no solo se te avisará cada que haya una nueva oferta, sino que también muchas de ellas ofrecen descuentos adicionales para tu primera compra al registrarte.

Un claro ejemplo de ello es la tienda de Nike México ya que está dando un 20% de descuento extra a sus miembros utilizando el cupón de Nike: BUENFIN23válido sólo por tiempo limitado.

Otra opción es visitar los sitios oficiales de las tiendas participantes o incluso en sus redes sociales, puesto que la mayoría suele anunciar y poner información sobre sus descuentos de temporada como el Buen Fin.

Revisa los métodos de pago y las condiciones de compra

Muchos bancos y tiendas ofrecen descuentos adicionales si utilizas sus tarjetas de crédito o determinados métodos de pago como Paypal. O incluso te permiten aprovechar promociones como pagos a meses sin intereses para facilitarte la compra de productos de valor que necesitas a un mejor precio y pagando cómodamente.

Un ejemplo de esto es comprando en tiendas como Gaia que ofrecen verdaderos descuentos de hasta el 60%, promociones bancarias con las que puedes pagar hasta en 12 meses sin intereses y bonificaciones adicionales con determinados bancos. Sumado a esto puedes usar nuestro cupón de descuento Gaia exclusivo: 500ELUNIVERSALBF y obtener $500 pesos de descuento al ingresarlo en tu carrito de compra.

También recuerda estar al pendiente de todas las condiciones de compra para estar seguro si la promoción aplica para todos, requiere activación por medio de su página web o una aplicación, revisa también si hay mínimos de compra o topes en los descuentos.

Además, te recomendamos que veas cuáles son sus garantías y políticas de devoluciones, ya que podrías necesitar regresar o cambiar algún producto.

Compra solo en lugares seguros

Algunas personas aprovechan las temporadas de descuentos como el Buen Fin para tratar de engañar a la gente y estafarlas con anuncios de ofertas falsas y fraudes. Por lo que te recomendamos solo comprar en sitios oficiales y seguros. Una pista para saber si estás comprando en un sitio seguro es asegurarte de que tenga el candado de seguridad en la barra de direcciones.

Usa cupones de descuento en tu compra

Revisa todas las opciones de tiendas disponibles para comprar tus productos favoritos, compara los precios y busca en internet cupón más el nombre de la tienda de tu preferencia y elige el sitio de cupones de El Universal Descuentos, donde casi siempre hay un cupón que le podrías aplicar para que te asegures de que estás ahorrando lo máximo posible.

Además, asegúrate de comprar en tiendas como adidas que ofrecen miles de productos de alta calidad y estilo, como tenis y ropa deportiva con precios irresistibles gracias a los descuentos especiales adidas de esta manera te aseguras que lo que compres te durará mucho tiempo y no tendrás que hacer un doble gasto.

Compra las buenas y verdaderas ofertas

Cuando estés seguro de que estás frente a una excelente oferta, no dudes en comprarla. Recuerda que algunas compras y promociones están limitadas a una cierta cantidad o tiempo, por lo que debes dejarte guiar por tus instintos y no dejar pasar las ofertas pues podrían dejar de estar disponibles.

Todo esto claramente basado en tu presupuesto y habiendo hecho una buena lista con tus prioridades. Puedes establecerte un tope y ver que productos si o si debes comprar para saber si es una buena idea adquirirlos en oferta en este momento e irlos pagando durante los próximos meses o si es una compra impulsiva.

Disfruta el proceso y tus compras

Ante todo no olvides que lo más importante es disfrutar del proceso, mantén la calma y aprovecha las promociones que más te convengan, ante todo estar haciendo compras con ahorros debe ser algo que se disfrute y no algo que te estrese.

Esperamos que con esta guía puedas tener una increíble experiencia de compra, ahorres mucho dinero, compres de forma inteligente todo lo que necesitas y le saques el máximo provecho a las ofertas del Buen Fin. ¡Mucho éxito en todas tus compras!