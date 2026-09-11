El 15 de septiembre tiene una magia particular. Durante una noche, las calles, restaurantes, terrazas y casas se llenan de colores, música, comida y detalles que celebran el orgullo de ser mexicanos.

Las banderas aparecen en cada esquina, el papel picado decora las reuniones y el ambiente festivo invita a sacar del clóset ese look especial para dar el Grito. Y sí, la clásica combinación de blusa verde, aretes con la bandera y maquillaje tricolor puede verse espectacular, pero no es la única opción.

Si este año quieres celebrar las fiestas patrias sin sentir que llevas un disfraz a cuestas, el cual, además, puede durar menos que la celebración, entonces puedes incorporar pequeños guiños a la cultura mexicana y adaptarlos a tu estilo personal. La idea no es utilizar todos los símbolos patrios al mismo tiempo, sino elegir algunos detalles que hagan referencia a México de una manera más actual pero sin perder el espíritu de la celebración.

Una de las alternativas más sencillas está en los accesorios. Unos aretes artesanales, una bolsa de colores, un rebozo o incluso una pieza de joyería inspirada en elementos tradicionales pueden transformar un atuendo básico. Si llevas un accesorio llamativo, puedes combinarlo con prendas lisas para mantener el equilibrio. Aquí te dejamos una serie de ideas que podrás adoptar sin mayor complicación.

Peinado con trenza y listón

Una trenza lateral, varias trenzas hacia atrás o una coleta trenzada puede darle un aire mexicano al look sin recurrir a un peinado demasiado elaborado en el que debas invertir varias horas frente al espejo o en el salón.

En esta ocasión, solo necesitas agregar un listón rojo, verde, blanco o incluso en tonos vibrantes como el rosa mexicano. Si quieres algo más discreto, utiliza el listón únicamente en la punta del cabello.

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La modelo luce el top Habitat, que destaca por su hermoso bordado de colibrí; la pieza es de Olivardo. Foto: cadenacollective.com

Una flor como protagonista

Las flores son uno de los recursos más fáciles para darle personalidad al look, pero, en lugar de utilizar una corona completa, coloca unas cuantas detrás de la oreja o sobre un recogido bajo que te hará ver elegante pero con toda la actitud para arrasar en tu noche mexicana.

También puedes elegir una flor pequeña para conseguir un resultado más sutil. La idea es que te mantengas cómoda toda la velada y sin preocupaciones por retocar el peinado o con el riesgo de que se deshaga a mitad de la celebración.

Aretes artesanales

Unos aretes grandes pueden transformar por completo un look básico en cuestión de segundos. Busca piezas inspiradas en técnicas artesanales, chaquira, formas florales o diseños geométricos.

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Si eliges accesorios llamativos, mantén el resto del outfit sencillo para que sean el punto de atención. Tip: para que destaquen y se lleven todo el protagonismo, no dudes en llevar el pelo por detrás de las orejas, o bien, hacerte una coleta o un trenzado ad hoc con la ocasión.

Aretes especiales para la fecha de la marca Vangania, dedicada a crear joyería con piel. Foto: vanganiajoyeria.com

Manicura inspirada en las artesanías mexicanas

No necesitas llevar la bandera mexicana en tus uñas (pero si así lo quieres, ¡adelante!); sin embargo, una base nude puede combinarse con pequeños patrones geométricos inspirados en textiles tradicionales o cerámica como la talavera. ¿Qué tal un 'french' en el que el protagónico se lo lleve la talavera? ¿Cool, cierto?

También puedes utilizar rojo, verde, amarillo, rosa y azul en detalles pequeños para conseguir una manicura festiva y colorida. Te recomendamos que para el resto de tu outfit optes por prendas lisas o en tonos más sobrios, para que así destaquen tus uñas sin ningún problema.

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Manicura con motivo de talavera. Foto: Instagram @olajrz @beelo.nails @nailsxmina

Labial rojo y maquillaje sencillo

Si prefieres mantener el maquillaje natural, un labial rojo puede ser suficiente para darle un toque especial al look. Acompáñalo con piel ligera, pestañas definidas y sombras neutras. Para una fiesta de noche, puedes sustituir el rojo por un tono vino.

Te recomendamos que sea un tono mate y de larga duración para que resista toda la jornada, pues sabemos que la noche será larga.

Rebozo como accesorio o look completo

Un rebozo puede convertirse en el protagonista de un look sin necesidad de llevar prendas tradicionales de pies a cabeza. ¿No sabes cómo integrarlo? Puedes utilizarlo sobre los hombros, alrededor del cuello o incluso como un vestido sencillo y complementarlo con unos cómodos flats o ir más allá con unos huaraches tradicionales de pulsera, que además están en tendencia. Eso sí, si el rebozo tiene muchos colores o estampados, combínalo con prendas lisas.

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Rebozos creados por la familia García (Jalisco), disponibles en Origin Mexico: originmexico.com. Foto: Instagram @origin_mexico

Un look neutro con un detalle mexicano

Si no quieres vestirte completamente de acuerdo con la temática de la noche mexicana, entonces parte de un look básico: jeans y camisa blanca, vestido negro o pantalón sastre con blusa rosa. Después agrega un solo elemento inspirado en México, como una bolsa artesanal, un broche floral, un cinturón tejido o unos zapatos coloridos. El resultado será festivo, pero también podrás reutilizar las piezas después del 15 de septiembre.

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