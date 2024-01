Muchas personas consideran que el suavizante es indispensable en el lavado de la ropa, porque deja las prendas oliendo rico, con una textura suavecita y además facilita el planchado. Aunque estas ventajas no son para nada despreciables, también hay que tener en cuenta que puede tener un impacto negativo en el ambiente, por el contenido de químicos y por estar envasado en plástico. Además, no se recomienda en todo tipo de prendas. Aquí te decimos en cuáles no debes aplicarlo.

Foto: Pexels

Ropa deportiva

No es recomendable utilizar suavizante al lavar la ropa deportiva. En la web de la marca Nike explican que este producto puede dejar residuos que se van acumulando como un “pegamento” que atrae bacterias que causan el mal olor. “Acumulará los olores, lo que provocará un mal olor que persiste incluso en la ropa deportiva limpia”, explican al respecto en la guía "Cómo lavar la ropa" de The New York Times. Además, este residuo evitará la función de absorber la humedad que tiene este tipo de prendas.

Toallas

Las toallas de baño se utilizan para secar la humedad gracias a su cualidad absorbente. Aunque suelen sentirse esponjosas después de lavarlas con suavizante, la verdad es que el producto de enjuague disminuye la capacidad de absorción de las toallas. Con el uso constante de suavizante, estos accesorios secarán menos y tendremos que reemplazarlos con más frecuencia. Los pañitos de microfibra tampoco se deben enjuagar con suavizante de telas.

Foto: Pexels

Ropa interior

La advertencia más importante en cuanto a la ropa interior es que se debe evitar el uso de jabones y suavizantes perfumados. Aunque otros químicos también pueden afectar, los perfumes que contienen pueden ser causa de irritación y picazón. Además, podría hacer que la tela de algunas braguitas sea menos transpirable, así como sucede con la ropa deportiva.

Foto: Pexels

Ropa de bebé

Antes de añadir el producto en el ciclo de enjuague al lavar la ropita de bebés y niños, es importante consultarlo con su pediatra. No en todos los casos sucede, pero sí podría desencadenar alergias o dermatitis. “Evita los productos antiestáticos o los suavizantes de telas, que suelen contener sustancias químicas y fragancias que pueden irritar la piel”, dicen en un artículo de kidshealth.org.

Foto: Pexels

Prendas en poliéster

Las fibras sintéticas como el poliéster no obtienen ningún beneficio del suavizante de telas. Así lo afirman en la web de ocu.org, donde especifican que los tensioactivos catiónicos del producto podrían mejorar la suavidad de fibras naturales como el algodón y el lino, pero no de las sintéticas como poliamida y poliéster. Si te fijas en varias etiquetas de tu ropa, es posible que identifiques mezcla de varios tejidos, además, el poliéster es muy común, por lo que el suavizante podría ser inefectivo en muchas prendas.

Ropa de lana

En invierno, algunas personas visten suéteres, gorritos y bufandas de lana. Para lavarlas, no se recomienda usar suavizante, aunque es un tejido natural, es muy delicado y este producto podría dañar el tejido, haciéndolo más pesado. En la publicación El Mueble añaden que el suavizante puede reducir la capacidad de la lana de regular la humedad y la temperatura corporal.

El vinagre puede ser un sustituto del suavizante. ¿Lo has probado?

