¿Sientes que tu colchón ya no está tan cómodo?, ¿Te ha comenzado a doler la espalda, la cadera o los hombros por la postura en tu colchón? Si tienes alguno de estos problemas, entonces, estás en el lugar correcto porque aquí te contamos cómo puedes empezar a descansar y tener sueños más profundos y por más tiempo, necesitas conocer los colchones Emma, no por nada es el colchón más premiado de Europa. Y no solo eso, sino que también te contamos cómo hacerlo pagando menos, gracias a un código promocional de 12% exclusivo para El Universal Descuentos SUEÑOROJO ¿Qué más puedes pedir para estrenar colchón?.

¿Qué hace diferentes a los colchones Emma?

Los colchones Emma se distinguen por su tecnología de espumas alemanas, las cuales están hechas con materiales de muy alta calidad, que resisten y otorgan el confort que tu cuerpo necesita para pasar una buena noche de sueño. Tanta es la confianza en sus productos que ofrecen hasta 100 noches de prueba, hasta 10 años de garantía, así como también envío y devolución completamente gratis para que pruebes por ti mismo la diferencia que hará tener uno de sus colchones en tu habitación.

¿Cuáles son los tipos de colchones Emma?

Ahora bien, Emma cuenta con opciones para sus distintos clientes, desde para quienes buscan la máxima opción de comodidad y experiencia premium, hasta para quienes buscan mejorar sus colchones para dormir mucho mejor y por más tiempo.

Colchón Emma Hybrid Thermo Sync

El colchón Emma Hybrid Thermo Sync es perfecto para quienes buscan una experiencia de descanso superior con capacidad para regularizar la temperatura para que nada interrumpa tu sueño. Esto gracias a que cuenta con 6 capas de espuma y tecnología active-cooling que además otorgan una sensación de suavidad adicional. Así como también posee 7 zonas de soporte ergonómico para alinear correctamente tu cuerpo completo. Y proporcionar el aislamiento, adaptabilidad e independencia de movimiento para mejorar la experiencia de dormir en pareja. Lo mejor de todo es que si utilizas el cupón Emma: SUEÑOROJO obtendrás un 12% de descuento extra en tu compra durante todo este mes de noviembre.

Colchón Emma Hybrid Premium

El colchón Emma Hybrid premium te otorga el descanso profundo que necesitas con garantía de hasta por 10 años gracias a su combinación de 5 capas con memory foam. Y sigue brindándote la presión adecuada en los puntos que tu cuerpo necesita, por lo que cubre 7 zonas de soporte ergonómico que alineará tu cuerpo completo para que tu parte favorita de cada día sea ir a la cama y pasar una buena noche de descanso.

Colchón Emma Original

Si estás buscando una calidad y comodidad excepcional para empezar a pasar las mejores noches de descanso. Entonces, el colchón Emma Original es una opción que no te puedes perder. Ya que es el balance ideal de comodidad, funcionalidad y precio. Otorga el descanso que necesitas en las 3 zonas esenciales de soporte: cabeza, espalda y laterales. Además, sus espumas te dan la firmeza, comodidad y transpirabilidad e independencia de movimiento que lo han convertido en el colchón más premiado de Europa. Además, su funda es extraíble y lavable. Aprovecha los descuentos de hasta 65% y para ahorrar aún más agrega el código promocional Emma: SUEÑOROJO y obtén un 12% adicional durante todo el mes de noviembre.

Colchoneta Flip Emma

La colchoneta Flip es uno de los nuevos productos de Emma y es una excelente opción para quienes aún no quieren o no pueden cambiar por completo su colchón pero quieren aumentar la comodidad y el soporte que les ofrece. Con solo agregar esta colchoneta sobre tu colchón no solo extiendes su vida útil sino que sentirás un mayor descanso por las noches gracias a su tecnología de sueño de última generación. E incluso, tú puedes decidir si quieres tener una sensación más firme o suave según tus preferencias al dormir.

¿Dónde comprar el colchón Emma?

Puedes comprar tu colchón Emma desde la comodidad de tu casa y recibirlo ahí mismo, solo debes seguir estos pasos:

Ve al sitio de colchones Emma y elige el colchón Emma que más te guste y vaya con tus necesidades. Ve a tu carrito y confirma que tu pedido esté correcto. Añade el cupón Emma: SUEÑOROJO que te dará un 12% adicional durante este mes, cuando esté aplicado da clic en continuar con el pago. Rellena todos tus datos y completa la compra al finalizar recibirás un correo de confirmación. ¡Y listo tu colchón nuevo está en camino!

Esperamos que esta guía te haya ayudado a conocer cuál colchón es el que mejor va contigo y te ayude a mejorar tus noches de descanso. Recuerda estar al pendiente de todas las ofertas y cupones de descuento Emma para qué hagas una compra inteligente y al mejor precio.