No hay nada mejor que disfrutar de unas ricas vacaciones y Colombia es un destino espectacular lleno de color y diversión. Así lo demostró Sofía Rivera Torres, quien el pasado 13 de septiembre viajó en compañía de su esposo, Eduardo Videgaray, para celebrar su cumpleaños número 31 regalándonos hermosas postales y presumiendo outfits que querrás imitar, tal como el minivestido que enamoró a todos sus seguidores.

En redes sociales Sofía compartió cómo fue su escapada a Colombia, dejándose ver feliz, plena y llena de vida, dándole la bienvenida a esos 31 años de existencia entre fiestas y tours por la playa.

Foto: Instagram @sofiariveratorres

Además de sus looks de playa que dejaron encantados a sus fans, Sofía Rivera Torres sabe que la esencia de Colombia se encuentra en las calles, así que no dudó en darse una escapada pero como mucho estilo. Y que algo que caracteriza a la conductora y actriz son sus looks sexys y la moda, ya sea con un mini bikini o un vestido para salir de fiesta, la participante de La Casa de los Famosos siempre nos enseña cómo lucir atractivas y radiantes.

Sofía Rivera Torres a la moda en mini vestido

Sofía lució más que espectacular por las calles de Colombia. En unas instantáneas compartidas por la conductora de televisión, se puede ver que nadie más que ella sabe cómo lucir radiante, cómoda y sensual.

Unos de los outfits que nos enamoró fue un mini vestido con estampados asimétricos en colores blanco, rosa, verde, morado y lila, ideal para combinar con las calles del país sudamericano. La parte superior del vestido es un top que se amarra al cuello, dejando la espalda descubierta. Mientras que la parte inferior está unida al top por pequeñas nudos que simulan una cadena, ubicados en la zona de la cadera.

El look lo combinó con dos lentes de sol, unos blancos y otros con vibes muy 2000 con detalles de cristal a los lados. Otro accesorio que resaltó mucho más el outfit fue la bolsa de mano en color verde, ideal para combinar con los colores de las calles colombianas.

Foto: Instagram @sofiariveratorres

El minivestido de Sofía Rivera Torres que causó furor

El minivestido estampado que usó Sofía Rivera Torres en las calles de Colombia es de la marca Raissa, de la cual la conductora es dueña y creadora.

Lo anterior significa que si quedaste fascinada por su look, en la página de Instagram de la empresa podrás encontrar algunas de las prendas de ropa que la actriz suele modelar y adquirirlas para verte igual de espectacular.

En el caso de este minivestido, también se encuentra disponible en colores arena o en tonos azules, perfectos para usar en la playa o en un date con el novio.

Foto: Instagram @shop.raissa

El costo del vestido es de 899 pesos mexicanos y lo puedes encontrar en la página oficial de Raissa en cinco diferentes tallas.

Si quieres tener este básico que te hará lucir sensual y cómoda, ya sabes lo que tienes que hacer.

