Con brillo en su mirada y luz en su rostro Cynthia Rodríguez luce más divina que la misma Barbie, pues por medio de sus redes sociales compartió unas fotografías donde porta un tierno vestido que resaltó lo mejor de ella en esta etapa de su embarazo.

Cynthia y su esposo, Carlos Rivera, están en espera de recibir a su primer bebé al que llamarán León y ambos se han mostrado más que entusiasmados en esta nueva etapa que comparten juntos.

Cynthia Rodríguez impresiona con looks en su embarazo

Pese a que muchas mujeres no se sienten seguras de sí mismas cuando se encuentran embarazadas, un claro ejemplo de que es posible lucir looks impactantes y en tendencia en esta etapa es la cantante y ex conductora de Venga la Alegría que no deja de compartir sus mejores outfits de maternidad con sus seguidores.

Por medio de sus historias en Instagram pudimos ver una serie de fotografías acompañadas con el texto “¡A cenar!”, en donde Cynthia Rodríguez portó un vestido corto con olanes a lo largo, unas perlas blancas como accesorios y unos tacones a juego con el color de la pieza superior.

Si estás buscando una opción para lucir igual de increíble que la futura mamá, puedes optar por el vestido de ZARA mini volantes que tiene un precio de 1,199 pesos y puede ser una excelente elección si estás buscando el outfit perfecto para una cita romántica.

Aunque traer una nueva vida al mundo no es una tarea fácil, Cynthia Rodríguez no solo lo hace ver más sencillo sino que demuestra que su sentido de la moda siempre la acompaña pues gracias a su embarazo luce más radiante con cada outfit que lleva puesto. Y el vestido que la hizo verse como Barbie no es el único con el que ha compartido lo feliz que se siente.

Con un look totalmente fresco, la cantante y conductora nos recordó que los bikinis no están peleados con las "pancitas" y lució un conjunto artesanal de dos piezas en color blanco de la colección de Mar de Luz.

En la parte de arriba podemos apreciar un top con flequillos, y la segunda pieza es una falda que se sujeta por una esquina, para hacer resaltar la cadera y, en este caso, lucir su tierna pancita de embarazo.

Pero si estás buscando lucir más hermosa que una Barbie, Cynthia Rodríguez dejó claro que el color rojo es el aliado perfecto para cualquier evento importante o para sentirse bien con uno mismo.

De la marca de Púrpura Store, presumió un vestido de corte largo que hizo resaltar la parte superior de su torso al mostrar sus hombros. Para elevar su look combinó la prenda con aretes largos y un maquillaje que hizo lucir sus ojos con delineador negro, remató su estilo con sus labios color rojo intenso que dieron más luz a su rostro.

Cynthia Rodríguez se encuentra más que contenta en espera de su hijo León y sin duda es la inspiración para las futuras mamás que no quieren perder el estilo.

