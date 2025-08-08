Ana de Armas no llama la atención en estos días únicamente por su supuesta relación amorosa con el actor Tom Cruise. La artista cubana causó furor en la alfombra roja del estreno de su más reciente película en Tokio, Japón: “Ballerina” (Del universo de John Wick: Bailarina).

Para la ocasión, la actriz eligió lucir un look con transparencias de la firma de lujo Louis Vuitton, lleno de mucho brillo. Su vestido no solo es elegante, sino también sensual. En De Última te contamos los detalles del diseño que hizo destacar a Ana.

Ana de Armas confirma que las transparencias siguen en tendencia

Las transparencias se mantienen entre las tendencias más hot este año, no solo se llevan en contextos informales, sino que también siguen conquistando espacios donde el código de vestimenta es de gala.

La actriz Ana de Armas lo confirma en su más reciente aparición pública en Japón. Llegó a la premier de “Ballerina” luciendo un vestido largo vaporoso de elegante color negro, “salpicado” con cristales que acentúan su elegancia.

En la parte superior, el traje de Ana presenta un hermoso corpiño con pedrería que cubre el centro del look y abraza la zona de las caderas. Otro detalle que destaca en esta pieza de textura fluida es que el plisado se mantiene tanto en el top como en la falda.

Ana de Armas lució sandalias de tacón con pulsera. Foto: Especial. Instagram @ana_d_armas

Las transparencias dejan entrever sobre todo los brazos y las piernas, aportando sensualidad a la imagen de manera delicada.

El vestido de Ana de Armas es de la firma Louis Vuitton, de la cual ella es embajadora. Su estilista es Samantha McMillen, quien también trabaja con Elle Fanning.

La actriz de “Blonde” lució su cabello recogido de coleta baja, peinado con raya en medio y dos mechones sueltos enmarcando el rostro. En su maquillaje, resaltan un clásico y acentuado cat eye y labios con delineado café.

Joyas para un vestido joya

Ana de Armas mostró parte de la colección de joyas donde pudo escoger anillos y pendientes para dar más brillo a su look, con diamantes y esmeraldas. La actriz es embajadora de la línea de alta joyería de la casa francesa.

La manicura de Ana de Armas tiene efecto perlado. Foto: Especial. Instagram @ana_d_armas

