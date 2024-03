Después de la ceremonia de la 96.ª edición de los Premios Oscar, las estrellas presumieron sus mejores looks de fiesta en el after party organizado por Vanity Fair. Si bien siguen la elegancia como norte al momento de vestir, en este evento encontramos propuestas más atrevidas, desde transparencias hasta escotes pronunciados, eso sí, el brillo no puede faltar.

Justamente, Salma Hayek apostó por el máximo brillo para acudir a esta celebración del cine. De la mano de su esposo, François-Henri Pinault, asistió a la velada enfundada en un vestido de tono metálico con el que deslumbró desde su llegada. En una cena ofrecida por la marca Saint Laurent y Vanity Fair previo a los Oscars, Salma lució un clásico vestido lencero, de corto midi, que también dejó a todos boquiabiertos: elegante y jovial.

Salma Hayek brilla en vestido plateado

Las elecciones de vestuario de la actriz mexicana no defraudan. Aún recordamos el imponente vestido de lentejuelas que lució el año pasado en los Premios Oscar, en un precioso naranja brillante. Ahora vuelve a “brillar” en el after party de esta premiación, donde destacó con un vestido de lentejuelas en tono plateado, con cierto efecto espejo.

Foto: AFP

Salma Hayek posó con un vestido largo con una cola corta en su terminación. El vestido tiene una silueta columna, entallada, con un sutil corte entre la cintura y el torso. La prenda destaca por su escote asimétrico, que deja un hombro al descubierto, un detalle que exalta la sensualidad de la productora.

Foto: AFP

La actriz volvió a elegir la marca Gucci para un evento especial. De esta firma fueron sus vestidos para asistir el año pasado a: Globos de Oro, Oscars y Met Gala. Por lo general, son entallados, tienen un escote llamativo y brillo. Además, suelen resaltar por su color.

Complementó su vestido plateado con pendientes largos estilo chandelier, con gemas en color verde. Además, presumía en sus manos varios anillos XL.

Salma lució con este vestido un peinado muy jovial, ideal para mujeres de todas las edades. Se trata de un look con efecto húmedo, conocido como efecto “wet”. Está peinado hacia atrás, lo que da una apariencia de semirecogido. Luce un maquillaje de ojos con acentos de glitter y pestañas con volumen. En los labios, lleva un bonito tono nude.

Foto: AFP

¿Amaste el vestido de Salma Hayek tanto como nosotros?

