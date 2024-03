En una de las noches más importantes para el cine, Ryan Gosling eligió un traje rosa cubierto de cristales para hacer historia. El actor y cantante convirtió el Dolby Theatre en su Mojo Dojo Casa House para deleitar a los asistentes, mientras interpretaba “I'm Just Ken”, de la banda sonora de Barbie en los Premios Oscar 2024.

Más de 75 Kens vestidos con sombreros de vaquero, incluido Simu Liu, se unieron a Ryan en el escenario. Gosling comenzó la canción entre el público mientras estaba sentado detrás de su coprotagonista, Margot Robbie. La actriz no pudo esconder su sonrisa cuando escuchó cantar a su compañero. Si quieres conocer más detalles del inolvidable traje de Ryan Gosling, aquí te contamos todos los detalles.

¡Todo al rosa!: El outfit de Ryan Gosling

A pesar de no haber ganado un Oscar, Ryan Gosling logró grabar en la conciencia colectiva un momento artístico que quedará guardado para la posteridad. Su icónico traje rosa rindió homenaje al performance de Marylin Monroe de "Diamonds Are a Girl's Best Friend", lanzado en 1953 para la película Los caballeros las prefieren rubias. Los bailarines de Ken lucieron un smoking con moño blanco y una banda lateral bicolor: blanco y rosa.

Foto: AFP

El actor comenzó la canción luciendo un sombrero Stetson negro personalizado, guantes de color rosa, gafas de sol oscuras, zapatos negros, una camisa de seda con cuello abierto y un traje rosa con cientos de cristales cosidos a mano, de la marca Gucci.

Foto: AFP

En el escenario estuvo acompañado por el guitarrista Mark Ronson, quien también vistió un traje Gucci y por el mismísimo Slash, quien no dudó en abandonar por unas horas su gira en Corea con los Guns N' Roses para apoyar al muñeco favorito de Mattel.

Otro de los momentos favoritos de la noche fue cuando Gosling pasó el micrófono a otros miembros del elenco de Barbie como Greta Gerwig, directora de la película, y sus coprotagonistas, Margot Robbie y America Ferrera. Ryan también acercó el micrófono a Emma Stone, lo que causó furor entre los internautas al revivir el pasado musical del actor y su actuación en multipremiada pelicula La La Land.

En cuanto a su paso por la alfombra roja, Gosling apostó por un traje negro personalizado de Gucci decorado con lentejuelas plateadas y un reloj TAG Heuer. Finalizó su look con unos infaltables calcetines rosas en un tono vibrante.

Foto: AFP

¿Te gustó el outfit de Ryan Gosling para su presentación de "I' m just Ken" durante los Premios Oscar 2024?

