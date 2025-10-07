La influencer mexicana Ale Capetillo asiste por primera vez a Paris Fashion Week. Destacó entre los invitados del desfile de Lacoste, celebrado el domingo 5 de octubre en el Lycée Carnot. Lució un outfit que evoca la estética “tenniscore” y un bonito peinado con trenzas.

Bajo la dirección creativa de Pelagia Kolotouros, los presentes vieron la colección primavera-verano 2026 en un espacio transformado en “The Locker Room”, concepto asociado con el espíritu deportivo de la marca y de la nueva propuesta.

Un refrescante y refinado estilo ‘sport chic’ se realza con una paleta de colores que va desde neutros como blanco, beige y negro, hasta tonalidades vibrantes como el azul, el naranja y el verde.

El peinado con trenzas de Ale Capetillo

Cuando queremos lucir un peinado práctico y bonito, podemos recurrir a las trenzas, que se pueden llevar tanto en el día a día como en ocasiones especiales, incluso en eventos de noche, hechas por manos expertas.

Ale Capetillo, quien tiene una cabellera que permite jugar con diferentes estilos de peinados, tanto con el pelo suelto como recogido, decidió llevar un look con trenzas el día del desfile de Lacoste, una propuesta atemporal y fácil de hacer.

Foto: Especial. Instagram @alecapetillo

Lució dos trenzas bajas dobladas con delicados moños negros. Para lograr el peinado de Alejandra, se debe peinar muy bien el cabello con raya en medio; posteriormente, se crean dos coletas, que ella tiene a la altura de las orejas, para proceder a hacer las trenzas.

Luego, se doblan para crear la bonita forma de arco y se adornan con el moño con listones cortos. Ella deja un mechoncito de pelo suelto que toca su rostro. Los productos fijadores son grandes aliados para lograr un peinado pulido.

Foto: Especial. Instagram @alecapetillo

El estilo de Capetillo nos recuerda a los peinados de Adelitas que también son expresión de la historia y la cultura mexicanas.

El peinado con trenzas inspirado en Biby Gaytán

En sus redes sociales, la modelo compartió un reel en el que revela que ella y su estilista, Miguel Bling, se inspiraron en un peinado con trenzas que lució en una ocasión pasada su mamá, Biby Gaytán. Esta vez, lo escogió para asistir al desfile de Zimmermann.

Se trata de una elegante diadema con trenzas, que llevó con su cabello suelto y alaciado. “Yo amo la moda gracias a mi mamá, así que no podía estar en mi primer fashion week de París sin ella en mi look…”, escribió la influencer en Instagram.

¿Te gustan los peinados con trenzas?, ¿cuál es tu estilo favorito?

