La cantante británica Dua Lipa no pasó desapercibida en el Austin City Limits Fest (ACL Fest), donde deslumbró no solo con su energía en el escenario, sino también con su atrevido y original look con juguetón brasier de Hello Kitty. Este evento anual, que se celebra en Zilker Park en Austin, Texas, es uno de los festivales de música más importantes de Estados Unidos.

Desde su primera edición en 2002, el ACL Fest ha reunido a artistas de diversos géneros, atrayendo a miles de asistentes cada año con una mezcla ecléctica de música en vivo, gastronomía y arte.

Dua Lipa asistió al festival con un conjunto que fusiona lo juguetón con lo sofisticado. La pieza central de su look fue un minivestido blanco ajustado, que resaltaba por su minimalismo elegante.

El diseño del vestido sin tirantes se ajustaba perfectamente a su silueta, y el color blanco puro aportaba un toque de frescura, ideal para los climas cálidos de Texas. La cantante complementó su atuendo con un par de botas negras de cuero de caña alta, que le añadieron un aire de rebeldía y contraste al conjunto.

Foto: Instagram @dualipa

En cuanto a los accesorios, Dua Lipa lució un collar plateado sencillo, pero llamativo, con una cruz colgante que le daba un toque clásico a su outfit. En sus orejas, optó por pequeños aretes de perla, que ofrecían un equilibrio perfecto entre elegancia y sobriedad, complementando el estilo sin sobrecargarlo.

Además, llevaba una pequeña bolsa negra colgada al hombro, manteniendo la armonía de colores y texturas en su look.

Brasier de Hello Kitty, el toque inesperado del look

El elemento más destacado y comentado del atuendo de Dua Lipa fue, sin duda, su brasier de Hello Kitty. Consistiendo en dos copas amarillas en forma de la popular figura japonesa, la prenda añadió un toque nostálgico y lúdico al look de la cantante.

Estas copas, estilo pezoneras, se colocaron estratégicamente para cubrir el busto, haciendo un contraste divertido y audaz con el estilo refinado del vestido blanco.

Foto: Instagram @dualipa

La elección de este brasier no solo aportó una dosis de humor y desenfado, sino que también evocó la infancia y la cultura pop, demostrando la capacidad de Dua Lipa para incorporar íconos de la cultura popular en su estilo personal de una manera única y memorable.

