Este domingo se celebra el Día del Padre y es un momento para compartir en familia con los hombres más especiales de casa: abuelos, padres, esposos, hermanos y tíos, incluso algunos buenos amigos que se han ganado el título del “mejor papá”.

Para todos ellos, un obsequio es una manera de valorarlos y recordarles que son especiales. Si aún te falta algún regalo para el Día del Padre, no dudes en mirar esta lista centrada en productos para su cuidado personal. Muchas veces ellos usan este tipo de cosméticos solo cuando alguien se los da, aunque cada vez son más los hombres que saben que necesitan consentirse y cuidar su imagen un poco más.

Fíjate en sus características, necesidades y gustos para saber qué podría hacerle falta. En diferentes tiendas encontrarás set de regalos que te facilitarán la elección. Los productos para la piel, el cuidado de la barba y el cabello (sobre todo si son anticaída) pueden ser una gran opción. Si dudas y crees que “jamás” usará una cremita sobre su rostro, una fragancia será la clásica apuesta ganadora.

Set de cuidado facial

Nos gusta Clinique porque es una marca clásica y reconocida que cuida la piel sin llegar a ser muy costosa. Este set contiene exfoliante, jabón y loción hidratante. Los productos tienen como ingredientes principal el carbón natural, que es purificante y ayuda a controlar el exceso de grasa. Después de que abra tu regalo, le explicas que el exfoliante puede ser usado una vez a la semana. Precio: $1,109 pesos.

Foto: Especial

La fragancia

En estos meses va a adorar llevar un aroma fresco y creemos que Acqua di Giò, de Giorgio Armani, es un clásico que puede ser del agrado de la mayoría, una fragancia acuática y cítrica. El set de regalo contiene eau de toilette de 50 ml (menos intenso que el perfume o eau de parfum), gel de ducha y bálsamo para después del afeitado. Dónde: Sephora. Precio: $1,850 pesos.

Foto: Especial

Recortador de vello en nariz y orejas

Los vellos son parte natural del cuerpo de mujeres y hombres, pero, admitámoslo, hay lugares donde no queremos tenerlos porque nos parece que no lucen bien o, simplemente, nos hacen sentir incómodos. Ellos pueden tener sensaciones similares con los vellos de la nariz y las orejitas, por eso un recortador de vello diseñado para esas zonas puede ser de mucha utilidad. Dónde: Sephora. Precio: $680 pesos.

Foto: Especial

Kit de afeitado

El afeitado es una rutina constante en la vida del hombre, así que un kit con lo necesario para facilitar este proceso y aportarle beneficios a la piel va a ser una gran elección. Los productos de The Body Shop son buenos y no tienen precios elevados. Allí puedes hallar un kit para ellos, este nos gustó porque contiene lo básico: una crema para afeitar, la brocha para aplicarla y un producto after shave que suaviza la piel. La línea contiene raíz de maca y aloe vera. Precio: $580 pesos.

Foto: Especial

Rasuradora

Si tienes un presupuesto mayor, puedes ir a la tienda por una recortadora de barba eléctrica. Según la tecnología y sus beneficios, vas a encontrar precios variados, no te preocupes. Esta es de Philips: Philips Multigroom 18 en 1 Serie 7000. Cuenta con 18 herramientas, como su nombre indica, para rebajar el vello facial y corporal. Sus navajas son de acero inoxidable y tiene tecnología DualCut, es decir, incluye dos veces más cuchillas para mayor precisión. Dónde: El Palacio de Hierro. Precio: $3,999 pesos.

Foto: Especial

