La talentosa cantante Danna Paola siempre impacta a sus seguidores con su belleza, estilo y carisma. Ya sea modelando para una reconocida marca deportiva o derrochando estilo en sus conciertos, Danna Paola siempre da cátedra de estilo y buena actitud.

El pasado 12 de septiembre fue la edición número 40 de los Video Music Awards (VMAs) donde la cantante mexicana asistió, aunque el outfit que lució al pasar por la alfombra rosa impactó por su diseño gótico, lo que nos tiene obsesionadas es el look que compartió recientemente para el after party.

Leer también: Shakira, Selena Gomez y Taylor Swift, los 3 looks de impacto en los MTV VMAs

Más que radiante

El outfit que Danna Paola vistió para irse de fiesta fue un pantalón de mezclilla holgado y botas altas de tacón de Acne Studios, el pantalón tiene un valor aproximado de $620 dólares. Las botas tienen un valor de $1,500 dólares.

El top, en definitiva, fue la cereza del pastel. Se trata de un diseño en malla metálica con gorro integrado de la marca Akna, realizado nada más y nada menos que por Aidan Euan, diseñador yucateco que fue el encargado de darle vida a algunos de los looks de Maddy Perez, personaje emblemático de la serie estadounidense Euphoria.

Danna Paola complementó su look con unos lentes de sol con vibes muy 2000’s y un anillo plateado que hace un perfecto match con el top.

Foto: Instagram @franciscojrondon

Party con la mejor compañia

Danna Paola no solo brilló por su look, sino también por la compañía. Fue a través de Instagram donde la cantante no dejó pasar la oportunidad de compartir algunas instantáneas de lo que fue una noche digna de recordar.

En las fotos se le puede ver posando alado de Peso Pluma, cantante mexicano de corridos tumbados, quien también fue invitado a los VMAs y no solo eso, presentó su éxito "Lady Gaga" en presencia de celebridades como Selena Gómez, Shakira, Taylor Swift, Doja Cat, entre otras.

Otra celebridad que posó junto a los interpretes mexicanos fue Young Miko, rapera puertorriqueña que ha tenido mucho éxito en estos últimos meses. El poder latino se apoderó de la fiesta con estas jóvenes promesas.

Foto: Instagram @dannapaola

Danna Paola también posó con más de sus amigos, entre ellos en cantante mexicano Mario Bautista.

Y tú, ¿qué opinas del look de Danna Paola?

Leer también: Yanet García muestra cómo llevar minivestido y botas XL en otoño

Recibe todos los viernes Hello Weekend , nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters