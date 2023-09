Estamos a pocos días de que el otoño llegue a nuestras puertas y se haga sentir con el cambio de temperatura, es por ello que es necesario ir sacando nuestra ropa abrigadora para lucir espectaculares y sin frío. Un calzado que sí o sí debes de usar en esta temporada son las botas altas y Yanet García nos presume un gran look con un par que se estará llevando mucho.

Yanet radica en Nueva York, una de las ciudades más frías, y es por eso que la conductora se adelantó al otoño y nos regaló un espectacular look con botas XL y minivestido negro, combinación perfecta para salir de paseo o a una cena.

Foto: Instagram @iamyanetgarcia

Yanet con minivestido y botas XL para el otoño

Yanet García compartió en sus redes sociales unas imágenes en las que muestra cómo llevar unas botas XL en este otoño, mientras está de paseo en uno de los parques más famosos del mundo, el Central Park, donde se puede ver cómo las hojas de los árboles están cayendo y todo el piso se pinta de un color naranja.

Como el frío del otoño aún no empieza del todo, Yanet opta por usar de base un minivestido negro ideal para combinar con botas XL, las cuales en esta ocasión fueron de charol negro, tacón grueso y una punta en triángulo. Las botas over the knee son ideales para llevar con prendas cortos en otoño.

Entre sus complementos, destaca un abrigo rojo, uno de los colores vivos que resaltará en la temporada otoño-invierno 2023. El corte sofisticado y el color llamativo del abrigo elevaron por completo el total look negro de la presentadora. Para darle un toque más formal, añadió un bolso Classic Flap 11.12 de la marca Chanel en color negro y unos lentes cat eye para completar el look.

Foto: Instagram @iamyanetgarcia

Leer también: Ángela Aguilar demuestra que la ropa deportiva también es linda

Recrea el look de Yanet García

Como sabemos que este es un gran outfit para recrear en este otoño, aquí te dejamos unas sugerencias por si no encuentras estas prendas en tu armario.

Lo principal son las botas XL con acabado de charol o vinilo y, para ello, te dejamos esta gran opción de la marca Cklass, ¡son casi idénticas a las que lleva Yanet!

Dónde: Cklass

Precio: $949 pesos

Foto: Cklass

Para el minivestido, uno sin mangas o con mangas cortas es la mejor opción, ya que esto lo hace mucho más versátil y un básico que debes tener en tu armario siempre, pues en verano o en otoño lo puedes usar, solo es cuestión de agregarle capas y listo, según la temperatura.

Dónde: Pull&Bear

Precio: $299 pesos

Foto: PullandBear

Para el abrigo, te dejamos esta alternativa. Recuerda que es un producto que va a estar contigo siempre y qué mejor que una prenda con uno de los colores que más se ha repetido en las tendencias a través de los años.

Dónde: Liverpool

Precio: $4,999 pesos

Foto: Liverpool

Leer también: Maribel Guardia luce vestido transparente ultra hot

Recibe todos los viernes Hello Weekend , nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters