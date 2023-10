Después de entonar el Himno Nacional en la pelea del Canelo Álvarez el pasado fin de semana, la cantante mexicana Danna Paola estrenó su nueva canción “Paranoia” junto al productor y Dj Steve Aoki, una colaboración que impactó en el mundo de la música, pero que también confirmó que la tendencia de mostrar la ropa interior sigue intacta.

A través de un post de Instagram muy divertido, la cantante presentó su tema, donde la podemos ver cantando y divirtiéndose junto a Steve Aoki con un increíble look con el que nos confirma que está tendencia inspirada en la estética Y2K no se ha ido.

Foto: Instagram @dannapaola

Danna Paola mantiene una sensual tendencia Y2K

Con un increíble look que expresa el estilo de Danna Paola, la cantante mexicana nos confirma que mostrar la ropa interior con jeans sigue siendo una tendencia que luce muy bien y que se podrá utilizar por mucho tiempo más.

Para esta tendencia, Danna se decidió por unos jeans oversize de estilo desgastado, los cuales llevó con la cintura doblada para que la ropa interior se viera un poco más, además, dejó ver un poco la tela del bolsillo por dentro.

En esta ocasión, optó por lucir unas bragas negras tipo thong y un top a juego. Con esta prenda, también incorpora la tendencia de las transparencias a su outfit. El original top es asimétrico y con una dosis de drapeado.

Foto: Instagram @dannapaola

Para un toque irreverente extra, Danna Paola usó unas botas altas negras y accesorios en color plata, como su brazalete ancho, que utiliza en el brazo, unas cuantas pulseras y una gargantilla de aros, todo muy roquero.

Para su beauty look optó por un delineado ahumado, tanto en la parte superior como en la inferior del ojo, un gran efecto para tener una mirada más intensa y penetrante. Además, que jugó con su fleco haciendo un pequeño círculo en la frente, muy en tendencia, y dejó el resto del pelo suelto estilo húmedo.

Foto: Instagram @dannapaola

Mostrar la ropa interior con jeans

Según la revista Vogue, esta tendencia apareció en la década de los 2000, gracias a una canción llamada Thong Song, de Sisqó, cuya frase más pegajosa fue “Let Me See That Thong” o, en español, “Déjame ver esa tanga”; fue tan fuerte esta frase, que celebridades como Paris Hilton empezaron a mostrar su ropa interior con sus jeans.

Desde hace unos años, pudimos observar que marcas de alta gama regresaron a esta tendencia, dejando ver en las pasarelas la ropa interior de sus modelos, lo que poco a poco lucieron celebridades como Bella Hadid, Hailey Biber y, en más de una ocasión, Danna Paola.

