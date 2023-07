Shein se ha convertido en una plataforma imprescindible por los amantes de la moda que continuamente se encuentran innovando en sus outfits, ya que es de las primeras marcas en ofrecer las tendencias más recientes.

Como ya es sabido, al realizar tus compras por internet, tu pedido pasa por una serie de procesos antes de ser enviado desde China y, a partir de que se envía, inicia la travesía del paquete hasta llegar a tus manos.

En ese tránsito, tu paquete recorre una gran distancia y pasa por diferentes tipos de transportación, por lo cual en algunas ocasiones puede extraviarse y no llegar o, en circunstancias poco usuales, puede estar incompleto.

Si estás atravesando por una situación similar, guarda la calma, que en De Última te explicaremos paso a paso lo que debes hacer en estos casos.

Cómo reclamar un paquete de Shein extraviado o incompleto

Antes de dar inicio con el proceso de reclamación, es importante recordar que el tiempo estimado para la llegada de tu paquete es de 10 a 15 días hábiles, exceptuando la temporada alta, en ese caso la plataforma te indicará antes de finalizar tu compra que tu pedido tardará más días.

Una vez que ya estés segura de que tu pedido se extravió o incluso ya te llegó la notificación de que fue entregado y aún no lo has recibido, lo que debes hacer es abrir la app desde tu celular y, en la parte inferior del menú, seleccionar donde dice “Yo”.

Posteriormente, se desplegarán varias opciones y vas a elegir el señalamiento con los audífonos que dice “Soporte”.

En la ventana de soporte, te aparecerá un nuevo menú y, nuevamente, te vas a dirigir a la parte inferior con otro dibujo de audífonos que dice “Servicio al cliente”.

Al abrir esta opción, si tu pedido se encuentra en temporada alta, se abrirá una ventana con un aviso que te indica el estimado de días de espera, si no es tu caso, cierra la ventana y verás un apartado con preguntas frecuentes.

En esta parte, al elegir la pestaña "Seguimiento y entrega", podrás seleccionar si tu paquete llegó incompleto, si aún no llega o si tienes el correo de confirmación de entrega y aún no lo has recibido. En todos estos casos estarás atendida por un chat virtual.

El chat virtual detectará tu caso y para darle un mejor seguimiento te ofrecerá la opción de contactar a un agente en un chat en vivo para explicar mejor tu situación y obtener ayuda personalizada para llegar a una solución conveniente. Es importante saber que esta opción cuenta con un horario de lunes a domingo de 9:00 a 22:00.

Recuerda tener a la mano toda la información de tu orden como el número de tu pedido, la fecha, el número de guía y la cantidad que pagaste.

