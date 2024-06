Este mes se conmemora la edición 46 de la Marcha del Orgullo LGBT+ en la Ciudad de México, evento con el que se dará por concluido todo un mes de celebración, el próximo sábado 29. Como cada año, nos inundaremos de banderas arcoíris, mensajes de empoderamiento, así como de colaboraciones especiales por parte de importantes marcas de moda.

En De Última reunimos algunas de las colecciones con las cuales las marcas apoyan el Mes del Orgullo.

Converse

Con la colección Proud to Be, Converse no solo festeja una década de ser aliada de este movimiento que aboga por la diversidad sexual, sino también celebra el espíritu pionero de la comunidad queer. Esta línea incluye la recién presentada sandalia Run Star Utility, en la cual se resalta la bandera transgénero, además de una variación de los tenis clásicos de bota Chuck 70, con suelas de colores y un adorno inspirado en los arneses.

Foto: Especial

Calvin Klein

La firma Calvin Klein presenta dos camisetas de edición limitada, así como ropa interior con los logotipos en los colores del arcoíris, como parte de la campaña This Is Love. Representantes anunciaron que van a donar 240 mil dólares a organizaciones no gubernamentales dedicadas a la equidad y seguridad de las personas LGBT+.

Versace

Versace se suma a la celebración con una colección cápsula con los colores de la bandera Progress Pride (que representa las diferentes comunidades) y con el icónico estampado Barocco de la casa italiana. Se incluyen camisas de seda, cazadoras de mezclilla, pantalones cortos, trajes de baño, ropa interior y joyas. El 10% de cada artículo se destinará a la Fundación Elton John contra el VIH-sida.

Foto: Especial

Adidas

Desde hace varios años, Adidas pone el foco en la inclusión en los deportes con su propuesta Pride. Love Unites, compuesta por chaquetas deportivas, camisas, sneakers y mochilas, se diseñó en colaboración con la cantante y drag queen brasileña Pabllo Vittar. “Mi objetivo era ampliar la lente a través de la cual somos vistos: una paleta que celebra el amplio espectro de identidades en nuestra comunidad”, señaló.

Panam

La marca mexicana Panam presenta un nuevo par de tenis para conmemorar la lucha de este movimiento. En su interior, el modelo Astor Orgullo simula la bandera arcoíris, que se extiende a los costados y finaliza con el detalle de un broche con forma de corazón en las agujetas. Un porcentaje de las ventas se dará para abastecimiento de alimentos a un centro de personas LGBT+ de la tercera edad.

Foto: Especial

Cada año más sellos de moda buscan colaborar con artistas y diseñadores de la comunidad, además de utilizar el dinero obtenido por las ventas para apoyar a organizaciones que abogan por el reconocimiento de derechos. Porque la moda tiene más de un significado.

¿Sabías que…?

En 1999, el presidente Bill Clinton declaró mediante una proclamación federal que cada junio en Estados Unidos sería reconocido como el Mes del Orgullo Gay y Lésbico. Más tarde, se incorporaron otras identidades queer a esta fecha.

