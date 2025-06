El estreno de "Mentiras, la serie" en Prime Video sigue causando sensación y esto hace que todas las miradas estén puestas en el elenco de la producción: Belinda, Diana Bovio, Mariana Treviño, Regina Blandón y Luis Gerardo Méndez.

Uno de los aspectos que destaca en el ámbito de la moda es el vestuario que evoca los vibrantes años 80. Los looks de la cantante Belinda han llamado la atención especialmente, por incluir prendas de diseñadores de lujo como Chanel y Dolce & Gabbana. Esta vez, nos centraremos solo en una pieza icónica.

Se trata de un abrigo en forma de corazón que la intérprete de “La Mala” viste en una sensual escena de esta adaptación de la obra musical de José Manuel López. ¿De qué firma es la prenda?

Belinda en el episodio 6, "Una noche loca". Foto: Especial. Mentiras, la serie, Prime Video

El icónico abrigo rojo de Belinda en Mentiras

En el capítulo 6 de “Mentiras, la serie”, vemos a Belinda encarnar a su personaje, Daniela, la esposa de Emmanuel Mijares (Méndez), en una escena de seducción, donde luce un gran abrigo en forma de corazón de vivo color rojo.

El personaje Daniela luce un abrigo en forma de corazón. Foto: Especial. Mentiras, la serie, Prime Video

Pero no es la primera vez que la actriz se cubre con esta exuberante prenda. Belinda llevó este abrigo en la fecha de San Valentín en 2023. Lo complementó con unas botas altas, estilo 'over the knee', con irreverente efecto de charol. Lucía un bonito peinado con coleta alta.

Una publicación de Belinda de febrero de 2023, donde luce el abrigo corazón. Foto: Especial. Instagram

Leer también: Belinda lleva el glamour de los años ochenta en este look

El abrigo, que ahora forma parte del universo de Mentiras, es de la firma de lujo Saint Laurent, de la colección otoño - invierno 2016/2017, diseñado por Hedi Slimane, director creativo de la casa de moda entre 2012 y 2016.

Los actores Belinda y Luis Gerardo Méndez en "Mentiras, la serie". Foto: Especial. Mentiras, la serie, Prime Video

El abrigo corazón de Saint Laurent, que cerró el desfile de esa temporada, saltó de las pasarelas a la portada de la revista W, modelado por Cara Delevingne, y al armario de Rihanna, una de las primeras celebridades que lo vistió. Otras personalidades que han llevado este corazón gigante lleno de estilo son Kendall Jenner y la mexicana Thalía.

¿Ya viste el capítulo de "Mentiras, la serie" donde Belinda usa el abrigo corazón?

Leer también: Belinda causa furor con dos vestidos rosa, elegantes y sensuales

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters