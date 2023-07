Ary Tenorio, influencer, empresaria y novia de Luisito Comunica es una de nuestras fuentes de inspiración para los días en los que queremos lograr un outfit divertido y/o atrevido, ya que siempre nos sorprende con los looks que comparte a través de sus redes sociales, o bien, cuando se presenta en algún evento.

Uno de los más recientes que impactó a sus seguidores fue al usar un vestido transparente, con el cual se suma a la lista de las famosas que están optando por la tendencia de los naked dress.

¿Qué es un naked dress?

El vestido puede tener diseños diferentes, pero el concepto general es simple: revelar sin revelar completamente, ya sea a través de telas transparentes, recortes o creaciones ceñidas a la piel.

Los vestidos casi transparentes adornaron las pasarelas y las alfombras rojas de forma intermitente durante las décadas de 1960, 1970 y 1980. Pero no se llamaron naked dress hasta 1998, cuando, de acuerdo con The Washington Post, en un episodio de “Sex in the City” se usó por primera vez el término. Carrie Bradshaw usó lo que su recatada amiga Charlotte llamó con desaprobación un naked dress en una cita con Mr. Big. Aunque lo que en realidad llevaba nuestra escritora fav era un un vestido sin espalda, corto pero no transparente.

Y en fechas recientes han vuelto a hacerse presente en el guardarropa de las fashionistas, es así como hemos visto a Rihanna, Megan Fox y hasta a Dua Lipa sumarse a la tendencia de los naked dress.

El vestido transparente de Ary Tenorio

Por supuesto, una de nuestras influencers preferidas no iba a quedarse atrás y recientemente compartió una serie de instantáneas luciendo un increíble naked dress negro. La original sesión de fotos se realizó en un estacionamiento, y el resultado nos encantó. ¿Tú qué opinas?

Ary Tenorio / Instagram

Para armar este look dramático que nos recordó a las vampiresas, optó por un naked dress negro con encaje y mangas caídas. El secreto para que este tipo de vestidos se vean espectaculares es la ropa interior que elijas para llevarlo ya que se volverá parte del protagonismo del look.

Como verás Ary Tenorio optó por un bikini negro de corte a la cintura, muy onda retro, el cual combinó perfecto con su vestido transparente, y para resaltar todavía más ese mood vampiresco, complementó con un par de knee boots negra estilo piel.

Ary Tenorio / Instagram

Beauty look de alto impacto

En cuanto al makeup, amamos que se atreviera con un delineado holográfico en tonos metálicos, y armonizó con lipstick rosado mate y su melena extra lisa.

