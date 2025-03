El 29 de marzo, Billboard celebrará el evento Women in Music 2025 (Mujeres en la música), en el que Ángela Aguilar será galardonada con el premio “Breakthrough” (Revelación). Con la cercanía de esta gala, la revista compartió en su web la entrevista que le hicieron a la artista y que publicaron en su edición impresa el 22 de marzo.

Aunque previamente Ángela había mostrado uno de los looks que usó para la sesión editorial, fue esta semana cuando más outfits dieron la “vuelta al internet”. No solo mantiene el nuevo estilo de su cabellera: pelo largo en tono chocolate, sino que también renueva la manera de llevar un total look de piel y las botas vaqueras.

El total look de piel en el estilo de Ángela Aguilar

Hace una semana, Ángela Aguilar publicó un video invitando a sus fans al evento Women in Music 2025 en Los Ángeles, donde se puede ver que luce un chaleco con cuello halter de cuero con efecto desgastado, una prenda que puede llevarse en outfits tanto de estilo vaquero como bohemio.

La falda midi de piel en color negro puede ser elegante y chic. Foto: Billboard

En las fotografías para Billboard —de Pooneh Ghana—, se aprecia el total look de piel completo. Ángela lleva este top de espalda descubierta con una falda de cuero negra de largo midi, que tiene abertura en la pierna y detalle 'lace up' a un costado.

Completa el total look de piel con botas vaqueras con tacones, del mismo color de la falda, dando una sensación de continuidad de la textura irreverente y boho.

Las botas vaqueras son el corazón de la estética western. Foto: Billboard

En el estilismo de la cantante, prevalece la estética western. En otros looks, luce chamarras de piel con flecos, una de las prendas que da vida al estilo vaquero que no hace mucho se popularizó como 'cowboycore'.

En esta sesión, Ángela posa con una chamarra de piel roja, un color sumamente llamativo y enérgico, y pantalones de cuero negros.

En otro de sus outfits, prevalece un tono suave. Lleva su chamarra con flecos con una minifalda a juego y suma unas botas vaqueras de gamuza, todo en color beige.

Ángela Aguilar lució chamarras con flecos en la revista Billboard. Foto: Billboard

Con estas combinaciones, Ángela Aguilar muestra cómo llevar prendas de piel y el estilo western de una manera elegante y chic.

Quedamos en espera del vestuario que lucirá la cantante en el evento Billboard Women in Music 2025 el sábado, donde también ofrecerá un show.

