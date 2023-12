Queremos que esta temporada, el calzado sea el protagonista de tus mejores looks. Cómodos, divertidos, planos o con tacón, tú decides cuál es tu estilo favorito. Sin duda, una temporada especial merece un atuendo espectacular, es por eso que aquí te dejamos algunos zapatos de temporada que no podrán faltar en tu guardarropa. ¿Qué sería de un look navideño sin un par de zapatos ideal?

Botas encima de la rodilla

Foto: Instragram Selena Gomez y Stradivarius

Serán tu mejor inversión de la temporada. Puedes llevarlas con vestidos mini o con una minifalda, su mejor aliada que siempre las hace resaltar y con la que seguro lograrás un outfit sexy y chic. Aunque si eres más conservadora, también puedes optar por una falda larga en corte asimétrico o con abertura que, sin duda derrochará sensualidad. También pueden lucirse con pantalones ajustados. ¡Robarás varios suspiros!

Botas metálicas

Foto: Stradivarius y Pull and Bear

Las clásicas botas y botines de color negro tienen unas claras sustitutas este 2023: las botas metálicas. Son llamativas, glamurosas y están muy de moda. El traje clásico que tienes en el armario cobra un aire diferente si le añades unas botas metálicas en plateado o dorado. Puedes probar también con un vestido negro, un abrigo negro o un blazer a cuadros.

Mary Janes o marcelitas

Una idea muy femenina para combinar con vestidos largos o cortos. Este calzado de estética romántica, viajó del pasado para brillar en el presente. Los zapatos Mary Jane se distinguen por su diseño clásico de punta redondeada, confección en charol (en la mayoría de los casos), y una correa para ajustar que atraviesa el empeine. Su altura puede variar, pero con ellos la sofisticación se apoderará de ti a cada paso.

Foto: Instagram @martacarriedo y Steve Madden

Botas glitter

¡Es la temporada perfecta para llevar outfits mucho más complejos! Para esas noches donde quieres brillar de pies a cabeza, puedes elegir combinar estas prendas con unos deslumbrantes zapatos. ¡Disfruta del brillo con unas botas repletas de cristales! Iluminarán tu look a casa paso.

Foto: Steve Madden y Instagram @jimmychoo

Bailarinas

Más clásicas, menos clásicas, con moños o con lentejuelas, las bailarinas son esos zapatos que nos acompañan desde que somos niñas y que, ya de adultas, recuperamos cuando buscamos una opción cómoda. Sin problemas, puedes lucirlas con mini vestidos o pantalones de vestir. Únete a una de las tendencias más sweet de la temporada.

foto: Liverpool y Cloe

Colores neón

Los 80 aportaron mucho en términos de moda. Algunas de sus tendencias resurgen cada temporada. Un estallido en color neón inyecta personalidad a cualquier atuendo, además de brindarle un toque extravagante. Roba las miradas con un estilo neón en tus zapatos.

Foto: Ariana Grande y Steve Madden

Kitten heels

Las zapatillas conocidos como kitten heels llevan varios años asomándose tímidamente en los desfiles de moda. Sin embargo, son muy cómodos y son perfectos para llevarlos todo el día; tanto para ir a la oficina como para una cena con amigas. Celebridades como Alexa Chung, Taylor Swift o Michelle Obama, han sido adeptas a esta clase de tacón desde hace ya un tiempo.

Foto: Mango

Ahora que ya conoces estos zapatos para fiesta 2023, ¿ya sabes cuál vas a lucir primero? Puedes probar uno o todos hasta encontrar tu favorito.

